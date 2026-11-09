El actual Pontífice rezó frente a una placa en memoria de Jorge Bergoglio, quien fue arzobispo de Buenos Aires entre 1998 y 2013. El gesto tuvo lugar durante la segunda jornada de su visita a la Argentina y en uno de los templos más vinculados con la historia pastoral del primer Papa argentino.

El papa León XIV homenajeó a Francisco este lunes 9 de noviembre en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde rezó frente a una placa conmemorativa en memoria de Jorge Mario Bergoglio. El templo fue la sede episcopal del religioso argentino durante los 15 años previos a su elección como máxima autoridad de la Iglesia católica.

El Pontífice recorrió el interior de la Catedral, se detuvo frente al recuerdo de su antecesor y realizó una oración. También saludó a algunos niños que se encontraban en el lugar y participó de las actividades previstas junto a representantes de la Iglesia argentina.

La visita se desarrolló en el marco de la segunda jornada de la gira sudamericana de León XIV y tuvo un significado particular: fue un homenaje del actual Papa a quien lo precedió en el Vaticano, precisamente en el templo donde Bergoglio desarrolló buena parte de su ministerio pastoral.

La Catedral Metropolitana, un lugar central en la historia de Francisco

La elección del escenario no fue casual. Jorge Bergoglio fue arzobispo de Buenos Aires entre 1998 y 2013, período durante el cual presidió celebraciones religiosas, tradicionales misas del Te Deum y encuentros institucionales de la Iglesia porteña.

Desde esa sede episcopal construyó una trayectoria pastoral que alcanzó una dimensión internacional el 13 de marzo de 2013, cuando fue elegido como el papa Francisco, el primer pontífice argentino y latinoamericano de la historia.

La Catedral Metropolitana también se convirtió en uno de los principales espacios de memoria tras su fallecimiento, ocurrido el 21 de abril de 2025.

Ese mismo día se celebró una misa en su homenaje. Cinco días después, mientras se desarrollaban las exequias en Roma, miles de personas se congregaron frente al templo para participar de una celebración religiosa encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

El homenaje de León XIV sumó una dimensión diferente a esos antecedentes: esta vez, el recuerdo de Francisco estuvo encabezado por su propio sucesor en el pontificado.

El legado de Francisco y los gestos de León XIV

Aunque León XIV no se ha presentado como una continuidad personal de Francisco, durante su pontificado recogió varios de los temas centrales que marcaron la gestión de su antecesor.

Entre ellos se encuentran la preocupación por las personas pobres y excluidas, el diálogo entre las distintas religiones, la búsqueda de una Iglesia cercana a la comunidad y los reiterados llamados a construir la paz.

La visita a la Catedral permitió poner en perspectiva ese vínculo entre ambos pontificados. También representó un reconocimiento a la trayectoria de Bergoglio en Argentina, antes de su llegada al Vaticano.

El homenaje se produjo, además, en el país natal de Francisco, durante una visita que tiene un significado especial para la Iglesia argentina después de casi cuatro décadas sin una presencia papal en territorio nacional.

Cómo fue la segunda jornada de León XIV en Argentina

La visita a la Catedral Metropolitana formó parte de una agenda que comenzó durante la mañana en el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown.

Allí, León XIV se reunió con trabajadores y personas asistidas por la institución. Desde temprano, cientos de fieles se habían acercado al establecimiento para participar de su llegada.

Posteriormente, el Papa se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa multitudinaria en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en Palermo. El recorrido en papamóvil convocó a numerosos fieles a lo largo del trayecto.

Durante la tarde, el Pontífice participó de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde estuvieron presentes empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores y movimientos sociales.

La agenda continuó en el Palacio San Martín, con un encuentro ecuménico e interreligioso junto a representantes de distintas comunidades religiosas.

Finalmente, León XIV llegó a la Catedral Metropolitana para participar de la celebración de las Vísperas junto a integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y representantes de la Iglesia.

Qué actividades tendrá León XIV en Argentina

La visita apostólica continuará este martes 10 de noviembre con un viaje a la provincia de Córdoba. Allí, el Papa celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y otros integrantes de la comunidad eclesiástica.

Por la noche regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11, en la última jornada de su estadía, visitará el complejo penitenciario de Devoto y viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.

Después de esa actividad, partirá rumbo a Perú para continuar su gira sudamericana, que también incluye Uruguay.

El homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana quedó así como uno de los momentos simbólicos de la visita de León XIV a la Argentina: un reconocimiento a la historia pastoral de Bergoglio en su país y al legado de quien ocupó el trono de Pedro antes que él.