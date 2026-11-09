El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén, Lucas Castelli, participó este lunes 9 de noviembre de 2026 de un encuentro con el papa León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires. La reunión convocó a representantes de distintos sectores del mundo laboral y formó parte de las actividades de la visita apostólica del Pontífice al país.

Tras la actividad, Castelli destacó la importancia de recuperar el diálogo en Argentina y valoró el mensaje del Papa sobre la necesidad de poner a las personas en el centro de las decisiones económicas.

El funcionario neuquino también señaló que el trabajo no debe entenderse únicamente como una fuente de ingresos, sino como una oportunidad de desarrollo personal, construcción de vínculos e integración comunitaria.

Castelli destacó el mensaje de León XIV sobre el trabajo y la economía

El ministro neuquino compartió sus impresiones sobre el encuentro a través de una publicación en sus redes sociales. Allí sostuvo que las palabras del Pontífice invitan a reflexionar sobre la situación del país y la necesidad de generar consensos entre los distintos sectores sociales y productivos.

«La economía tiene que estar al servicio de las personas y no al revés», expresó Castelli al sintetizar uno de los principales conceptos transmitidos por León XIV durante la reunión.

El funcionario consideró que el planteo adquiere especial relevancia en un contexto en el que Argentina necesita recuperar espacios de diálogo y encontrar puntos de coincidencia entre empresarios, trabajadores y sus familias.

Qué planteó León XIV sobre el mundo del trabajo

Durante el encuentro realizado en la UCA, el papa León XIV defendió la dignidad de los trabajadores y sostuvo que la actividad económica debe tener como objetivo el desarrollo de las personas.

El Pontífice también hizo referencia a la necesidad de encontrar un equilibrio entre los intereses de las empresas, los principios económicos y las necesidades de los trabajadores y sus familias.

En su discurso, advirtió sobre las consecuencias sociales del desempleo y señaló que perder un puesto laboral no significa solamente dejar de percibir un ingreso, sino también sufrir un impacto en la dignidad y la integración social.

Otro de los temas abordados fue el avance de la inteligencia artificial y la automatización. León XIV advirtió que estos procesos pueden poner en riesgo puestos de trabajo si no están acompañados por criterios éticos y políticas públicas que protejan a las personas.

La mirada de Lucas Castelli sobre la realidad de Neuquén

En su publicación, Castelli destacó la importancia de llevar la representación provincial a un encuentro de alcance nacional.

«Me llevo el orgullo de haber llevado la voz de Neuquén a este encuentro», manifestó el ministro, quien vinculó las reflexiones del Papa con las responsabilidades cotidianas de la gestión pública.

También hizo referencia a las familias que realizan grandes esfuerzos para sostenerse y a los jóvenes que necesitan oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida en la provincia.

En ese sentido, el funcionario planteó que el desarrollo social requiere superar el individualismo y priorizar el bien común, con políticas que contemplen las distintas realidades de la población.