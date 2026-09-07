Al menos 25 personas murieron, en su mayoría niños y adolescentes, cuando un micro cayó por un barranco de unos 30 metros de profundidad durante la noche del sábado en una ruta montañosa del norte de la isla de Fogo, en el archipiélago de Cabo Verde. El siniestro ocurrió en la ruta entre Chã das Caldeiras y Campanas de Cima, cuando el vehículo salió de la calzada y se precipitó por una pendiente pronunciada en una zona rocosa y de difícil acceso. El presidente de Cabo Verde, José María Neves, confirmó el balance y expresó sus condolencias en Facebook: "Una verdadera tragedia, cuyas causas todavía desconozco. Ofrezco mis condolencias a las familias en duelo, a los amigos de las víctimas y a la isla de Fogo". Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional São Francisco de Assis en la propia isla, mientras equipos de emergencia trabajaron durante la noche para rescatar a las víctimas en una zona de complicado acceso.

El micro regresaba de una excursión y transportaba principalmente a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, aunque las autoridades educativas aclararon que el paseo no había sido organizado por ningún establecimiento escolar sino que se trataba de una salida anual organizada de manera particular por el propio conductor del vehículo, quien también murió en el accidente. El dato es relevante desde el punto de vista de la responsabilidad: al no tratarse de una actividad oficial, el control sobre las condiciones del vehículo, la ruta y la carga de pasajeros habría dependido exclusivamente de la iniciativa privada del conductor. Las autoridades investigan las causas del siniestro, sin que hasta el momento se haya determinado si el accidente se debió a fallas mecánicas, exceso de velocidad, condiciones de la carretera o una combinación de factores.

Fogo —cuyo nombre en portugués significa "fuego", en referencia al volcán activo que domina la isla— es una de las diez islas que integran el archipiélago de Cabo Verde, situado en el océano Atlántico frente a las costas occidentales de África. Con una población de menos de 40.000 habitantes, la pérdida de 25 personas en un solo accidente representa un golpe devastador para una comunidad pequeña, en lo que es la peor tragedia en la historia reciente del país. La concentración de víctimas jóvenes —niños y adolescentes que regresaban de una excursión de fin de semana— añade una dimensión de dolor especialmente aguda a una catástrofe que el gobierno caboverdiano deberá procesar en las próximas horas.