El rey Harald V de Noruega murió en el Hospital Nacional de Oslo, donde había sido internado el 17 de agosto por complicaciones en su tratamiento contra una anemia hemolítica. Tenía 89 años y llevaba en el trono desde 1991, convirtiéndose en el monarca reinante más anciano de Europa.

El Palacio Real había advertido que su estado era "extremadamente grave", y en las últimas horas su salud se deterioró de manera irreversible. Hasta el final se negó a abdicar, a pesar de los crecientes problemas de salud que lo aquejaron en sus últimos años. Su hijo, el príncipe Haakon, asume ahora la corona de un país que despide a un rey que, pese a los poderes limitados que la constitución le otorgaba, supo convertirse en una figura de unidad en los momentos más difíciles de la historia reciente noruega.

El episodio más recordado de su reinado fue su reacción a la masacre perpetrada por el neonazi Anders Behring Breivik el 22 de julio de 2011, cuando 77 personas murieron en dos atentados en lo que fue la peor tragedia en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Harald V eligió entonces las palabras que lo definen:

"Creo firmemente que la libertad es más fuerte que el miedo. Creo firmemente en una democracia y una sociedad noruega abiertas", expresó.

Su capacidad para encarnar los valores progresistas de su país también quedó plasmada en un célebre discurso de 2016, con motivo de sus 25 años en el trono:

"Los noruegos son chicas que aman a chicas, chicos que aman a chicos, y chicas y chicos que se aman entre sí. Los noruegos creen en Dios, Alá, el Universo y en nada", dijo, en una declaración que resumía su visión de una nación plural e inclusiva.

El final de su reinado, sin embargo, estuvo ensombrecido por una serie de escándalos que dañaron la reputación de la monarquía: en 2024, su hija la princesa Marta Luisa acaparó titulares al casarse con un autoproclamado chamán estadounidense, y en enero de 2026, la publicación de archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein reveló la hasta entonces desconocida amistad entre el pedófilo y la princesa Mette-Marit, esposa del heredero Haakon.

Pese a esos nubarrones, Harald V mantuvo hasta el final su rol de figura unificadora en una monarquía constitucional que en Noruega goza de un amplio respaldo popular. El país escandinavo despide a un rey que gobernó por 35 años y que deja una corona que deberá sostenerse en tiempos en que las monarquías europeas enfrentan escrutinios cada vez más exigentes sobre su lugar en las sociedades del siglo XXI.