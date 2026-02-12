El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y le reiteró que su “preferencia” es que “continúen” las negociaciones con Irán sobre su plan nuclear con el propósito de alcanzar un acuerdo. “Acabo de reunirme con el primer ministro israelí, Netanyahu, y varios de sus representantes”, declaró Trump en una publicación en Truth Social. “No se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continúen para determinar si se puede alcanzar un acuerdo”.

Advirtió que de lo contrario “simplemente tendremos que ver cuál es el resultado” y recordó que “la última vez, Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo, y recibió un golpe de medianoche; eso no les funcionó”, en alusión a la guerra que incluyó ataques de fuerzas estadounidenses e israelíes en Irán. “Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”, añadió.

Trump dijo que conversaron “sobre Gaza y en la región de Medio Oriente en general. Realmente hay PAZ en Oriente Medio”. Por su parte, la Oficina de Prensa de Netanyahu emitió un comunicado que dice que las dos partes “abordaron las negociaciones con Irán, Gaza y los acontecimientos regionales”.

“El primer ministro enfatizó las necesidades de seguridad de Israel en el contexto de las negociaciones, y ambos acordaron mantener una estrecha coordinación y una comunicación continua”, dice sucintamente la oficina.

La declaración no indica que se haya llegado a ninguna conclusión sobre Irán, en línea con la publicación de Trump poco después de terminada la reunión. Del encuentro que se extendió unas tres horas participaron el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el asesor principal del presidente, Jared Kushner, y el enviado especial de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff.

Previamente, Netanyahu firmó el documento para su incorporación al Consejo de Paz creado por Trump para gestionar el alto el fuego en Gaza, después de las críticas iniciales al organismo alegando la composición diseñada por Washington.

“Antes de su reunión con el presidente Trump en la Casa Blanca, el primer ministro Netanyahu se registró, en presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, como miembro del Consejo de Paz”, informó la oficina del primer ministro de Israel.

