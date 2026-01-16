En un encuentro celebrado el jueves 15 de enero de 2026 en la Casa Blanca, la líder opositora venezolana María Corina Machado sorprendió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al entregarle su medalla del Premio Nobel de la Paz. Este gesto simboliza un reconocimiento a la labor de Trump en la defensa de la libertad y la diplomacia, en un contexto político marcado por la transición en Venezuela.

Donald Trump calificó el encuentro como un “gran honor” y destacó la trayectoria personal y política de Machado. En su red social Truth Social, el mandatario expresó: “Fue un gran honor reunirme hoy con María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”.

Sobre la entrega de la medalla, Trump precisó: “María me regaló su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho. Un gesto tan maravilloso de respeto mutuo”. La medalla fue entregada en un marco con detalles dorados que incluía un mensaje de gratitud del pueblo venezolano por las acciones de Trump para encaminar la libertad en su país.

Lo que dice la playa y la medalla

La placa que acompaña la medalla dice: “Al presidente Donald J. Trump. En gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza, el impulso de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad. La medalla del Premio Nobel de la Paz 2025, concedida a María Corina Machado. Presentada como símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano, en reconocimiento a la acción firme y de principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre. El coraje de Estados Unidos y de su presidente, Donald J. Trump, nunca será olvidado por el pueblo venezolano.”

El Comité Noruego del Nobel aclaró que, aunque el título del Premio Nobel de la Paz es intransferible, la medalla física puede cambiar de manos. La pieza, acuñada en oro, mide 6,6 centímetros de diámetro y pesa 196 gramos. Mantiene desde hace 120 años el diseño original con el retrato de Alfred Nobel en el anverso y tres figuras humanas unidas por los hombros en el reverso, simbolizando la hermandad.

Este gesto se da en medio de un contexto político sensible, apenas 12 días después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses. El encuentro entre Trump y Machado fue el primer contacto formal entre ambos y generó expectativas sobre un posible apoyo político para la transición democrática en Venezuela.

A pesar del hermetismo sobre los temas discutidos durante el almuerzo privado ofrecido por Trump, Machado afirmó que el presidente estadounidense manifestó su compromiso con la libertad de los presos políticos y de todos los venezolanos.