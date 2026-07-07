La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) difundió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por la situación que atraviesa el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica. La institución manifestó su solidaridad con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con los trabajadores desvinculados del organismo y con los becarios posdoctorales del CONICET, y advirtió que las medidas adoptadas durante las últimas semanas pueden derivar en una “grave fuga de cerebros”.

“La ciencia y la tecnología constituyen políticas de Estado cuya continuidad trasciende los gobiernos. El deterioro de las capacidades humanas e institucionales construidas durante décadas compromete el desarrollo económico, la salud, la soberanía tecnológica y la capacidad de innovación de nuestro país”, sostuvo la academia.

Impacto sobre el desarrollo científico

La ANCEFN señaló dos hechos que consideró especialmente preocupantes. En primer lugar, cuestionó la no renovación de decenas de contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica. “Evidencia, una vez más, la falta de valorización gubernamental hacia el sector”, indicó la institución.

En ese sentido, destacó el papel histórico de la CNEA en el desarrollo nuclear argentino. “La CNEA es una de las instituciones más prestigiosas de Argentina; su desarrollo nuclear nos ha posicionado en un selecto grupo internacional, destacándose no solo en la generación de energía, sino también en sus aplicaciones para la salud pública. El vaciamiento de la CNEA, impulsado por salarios de indigencia, es parte del desmantelamiento general del sistema”, afirmó.

El segundo punto mencionado por la entidad fue la interrupción de los ingresos a la Carrera del Investigador Científico del CONICET. Según el comunicado, esta decisión “interrumpe de forma abrupta más de una década de formación universitaria de alta calidad, dejando a doctores altamente calificados sin empleo y forzando una grave fuga de cerebros”.

La academia agregó que este escenario se profundiza por “la quita de subsidios de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), pilar fundamental de la ciencia básica y aplicada”.

Reclamo por la situación laboral y cuestionamientos al operativo de seguridad

El documento también incluyó un fuerte cuestionamiento al operativo de seguridad desplegado durante las protestas realizadas en la CNEA. “Repudiamos enérgicamente la represión policial y de gendarmería ejercida contra científicos y técnicos. Estas imágenes, que remiten a las épocas más oscuras de nuestra historia, jamás deberían repetirse en democracia”, expresó la institución.

En declaraciones a Urbana Play, el vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Galo Soler Illia, amplió los argumentos del comunicado y aseguró que el sistema científico atraviesa una situación crítica.

“La ciencia ha sido agredida en estos últimos dos años y medio de manera injustificada. Se nos trata de ñoquis, se nos trata de gente que no acepta auditorías, que estudia cosas inútiles”, sostuvo.

El investigador también se refirió a la pérdida del poder adquisitivo de los científicos. “Estamos un 40% o 45% abajo con respecto a nuestra situación en noviembre de 2023, en salarios”, afirmó. Además, señaló que “los chicos jóvenes ganan por debajo de la línea de pobreza”, pese a que “han estudiado diez, doce o quince años” y superaron concursos para ingresar al CONICET.

Para la Academia, la continuidad del sistema científico requiere preservar los recursos humanos y las instituciones construidas durante décadas, al considerar que su debilitamiento afecta la capacidad del país para desarrollar conocimiento, innovación y soluciones estratégicas en áreas fundamentales.