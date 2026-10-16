El papa León XIV evidenció este viernes una notable mejoría en su estado de salud al celebrar una misa en la capilla habilitada en la décima planta del Hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma, donde permanece internado desde el pasado martes. De acuerdo con el parte oficial difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, las nuevas pruebas de laboratorio y las radiografías de tórax practicadas por el equipo médico confirmaron una "mejora constante" y una evolución postoperatoria sin sobresaltos tras la intervención quirúrgica en la que se le extirpó un adenocarcinoma en el pulmón derecho.

Durante la celebración litúrgica, de la cual participaron médicos, enfermeros fuera de servicio y efectivos del Cuerpo de Gendarmería vaticana, el Santo Padre dirigió unas sentidas palabras de agradecimiento al personal sanitario. En su homilía, el Pontífice reconoció la labor cotidiana dedicada a la atención de los pacientes en situación de fragilidad y expresó su gratitud por los cuidados recibidos desde su ingreso al nosocomio, culminando el oficio con la entrega personal de la comunión a los asistentes. Los voceros eclesiásticos señalaron que el Papa realiza sus actividades diarias con total independencia y continúa cumpliendo rigurosamente con las rutinas de fisioterapia respiratoria.

La favorable recuperación clínica despejó las dudas sobre su reaparición pública, permitiendo que la Santa Sede ratificara que el próximo domingo el obispo de Roma retomará una de sus funciones tradicionales al encabeza la oración dominical del Ángelus. Si bien la agenda de audiencias presenciales continuará suspendida de manera preventiva por varios días más para consolidar la cicatrización de los tejidos según las pautas de los doctores Luigi Carbone y Stefano Margaritora, el alta médica estimada para la próxima semana se mantiene firme conforme a los plazos previstos.