El papa León XIV comenzará este viernes 25 de septiembre un viaje apostólico de cuatro días a Francia bajo el lema “Para que el mundo tenga vida”, con actividades programadas en las ciudades de París, Lourdes y Metz. La llegada del pontífice a la capital francesa estará acompañada por el repique coordinado de las campanas de las iglesias de todo el país durante siete minutos. La agenda pastoral incluye un recorrido en papamóvil bajo un estricto operativo de seguridad, un oficio religioso en la restaurada catedral de Notre-Dame tras el incendio sufrido en 2019 y una misa multitudinaria en el centro de París que reúne a 600.000 inscriptos.

A la par de las actividades litúrgicas, la gira papal contempla un marcado perfil de Estado que abarcará reuniones con el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, una disertación ante la Unesco sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial y un encuentro con jefes de Gobierno europeos en Metz. Durante sus intervenciones, el jefe de la Santa Sede abordará los límites del desarrollo tecnológico y los riesgos de relegar la responsabilidad humana ante los avances automatizados, en concordancia con los postulados expuestos en su reciente encíclica Magnifica Humanitas.

El tramo institucional y social del itinerario incluirá además una escala en el santuario de Lourdes, donde el pontífice mantendrá una reunión privada con sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por miembros del clero y personal laico en instituciones religiosas. La actividad responde a la conmoción provocada por los informes oficiales sobre las denuncias acumuladas en las últimas décadas en el ámbito eclesiástico local. El viaje concluirá el lunes 28 con un encuentro interreligioso y una misa en la catedral de San Esteban de Metz, antes del retorno de la delegación vaticana a Roma.