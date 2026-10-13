El cardenal Ángel Rossi mantiene la esperanza de que el papa León XIV visite Córdoba el próximo martes 10 de noviembre, aunque la recuperación del Sumo Pontífice tras una operación genera incertidumbre sobre el viaje. El arzobispo aseguró que los preparativos continúan y sostuvo que no hay que abandonar la ilusión de recibirlo en la provincia.

“Por supuesto, no podemos aflojar. Confiemos que viene”, expresó Rossi al ser consultado sobre la organización de la visita. El religioso reconoció que las noticias sobre la salud del Papa provocaron preocupación, pero señaló que, por ahora, mantiene el deseo de que pueda llegar a la Argentina.

Rossi pidió priorizar la salud del pontífice

El cardenal destacó que, más allá de las expectativas por la visita, lo principal es que León XIV pueda recuperarse. “Rezamos en primer lugar, uno a veces piensa egoístamente en su venida, pero lo primero que hay que pensar es en su salud”, afirmó.

Rossi contó que tuvo la oportunidad de estar cerca del Papa en Roma y lo describió como una persona activa y vital. También expresó su deseo de que pueda restablecerse pronto y retomar sus actividades habituales.

El Papa suspendió sus actividades hasta el 20 de octubre

León XIV fue sometido a una intervención por un pequeño nódulo localizado en uno de sus pulmones. Según informó Vatican News, la operación concluyó dentro del plazo y de la manera previstos.

Luego de la intervención, el pontífice regresó a su habitación en el Hospital Gemelli, de acuerdo con el comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede. Además, suspendió sus actividades hasta el 20 de octubre para facilitar su recuperación.

Mientras tanto, en Córdoba continúa la preparación para la visita prevista para el 10 de noviembre. La posibilidad de concretar el viaje dependerá de la evolución de la salud del Papa en las próximas semanas.