Durante la recitación del tradicional Ángelus en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV expresó este domingo su deseo de que el alto el fuego alcanzado en la ciudad ucraniana de Oleshki abra las puertas a una negociación duradera. "Espero que la colaboración entre las partes, que ha hecho posible este gesto de humanidad tan necesario, fomente la voluntad de diálogo y dé lugar a nuevas iniciativas concretas de paz", manifestó el Santo Padre desde el Palacio Pontificio. La alocución cobró especial relevancia por tratarse de su última aparición pública antes de emprender su gira oficial por Sudamérica, que lo llevará a desembarcar en la Argentina el próximo 8 de noviembre.

El cese del fuego local, calificado como la pausa armada más prolongada sobre la línea de combate desde el inicio de la invasión en 2022, se concretó tras una mediación coordinada entre la Santa Sede y Estados Unidos. La iniciativa se articuló luego de llamados telefónicos directos del Pontífice con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, sumados a las gestiones en terreno impulsadas por la primera dama estadounidense, Melania Trump. El operativo permitió aliviar la crítica emergencia sanitaria en la zona bajo control ruso mediante la distribución de insumos básicos y el traslado de más de 750 residentes locales.

A pesar de que el plazo de la tregua humanitaria expiraba este domingo por la noche y de que la intensidad de los combates se mantuvo en otros frentes de la región, el gesto diplomático representa un hito en las gestiones del Vaticano por abrir canales de negociación. Con este mensaje de pacificación internacional, León XIV concluyó su agenda previa en Roma para centrar su atención en la inminente gira sudamericana, que incluirá históricas etapas en la región tras asumir el Pontificado.