El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión el próximo domingo 8 de noviembre, cuando el Sumo Pontífice llegue a la Argentina. La confirmación fue realizada por el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, quien también adelantó que el Gobierno analiza transmitir por cadena nacional algunos momentos de la visita.

El funcionario brindó detalles en declaraciones radiales y remarcó la importancia del encuentro entre el mandatario y el líder de la Iglesia católica. “El Presidente va a recibir al papa León XIV al pie del avión”, aseguró. Además, sostuvo que esperan que sea un momento significativo que pueda ser compartido por todos los argentinos.

León XIV desarrollará una agenda pastoral con actividades en Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján.

Caulo también explicó que el Ejecutivo evalúa utilizar la cadena nacional para difundir algunas instancias especiales de la agenda papal, especialmente aquellas en las que Milei acompañe al Pontífice. La posibilidad todavía se encuentra en análisis y apunta a que la población pueda seguir parte de las actividades previstas durante la estadía.

En relación con el sentido del viaje, el secretario de Culto pidió evitar las interpretaciones partidarias y destacó el carácter pastoral de la visita. “El papa es de todos, entonces no hay que politizar esto”, expresó. En esa línea, afirmó que el mensaje que León XIV buscará transmitir estará centrado en la unidad y el encuentro entre los argentinos.

La visita del Papa se extenderá del 8 al 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján. La agenda contempla encuentros con autoridades nacionales, representantes de distintos sectores de la sociedad y referentes religiosos, además de celebraciones litúrgicas. El viaje marcará el regreso de un pontífice a la Argentina después de casi cuatro décadas, desde la visita de Juan Pablo II en abril de 1987.