El papa León XIV recibió el alta médica este sábado 17 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde fue sometido a una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar. Tras la evaluación de su evolución clínica, el pontífice regresará al Vaticano, donde retomará progresivamente sus actividades.

Según informó la Santa Sede, la decisión se tomó luego de una serie de controles médicos realizados durante la mañana, que incluyeron análisis de sangre y una radiografía de tórax.

“Los médicos han dado de alta a León XIV basándose en los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y una evaluación de su estado clínico. Mañana, domingo 18 de octubre, rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Vaticano”, informó el portal oficial Vatican News.

León XIV, de 71 años, fue operado el martes para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

Una evolución favorable tras la intervención

Durante su internación, el Santo Padre mostró una evolución favorable. Retomó la alimentación, caminó y realizó ejercicios de rehabilitación respiratoria como parte de su recuperación.

Además, celebró una misa en una sala del hospital y mantuvo algunas actividades de trabajo, de acuerdo con la información difundida durante su hospitalización.

Los estudios complementarios permitirán determinar las características del tumor y evaluar si será necesario realizar tratamientos adicionales.

El domingo volverá a aparecer en público

Tras recibir el alta, el pontífice regresará al Vaticano. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, tiene previsto rezar el Ángelus este domingo 18 de octubre desde la ventana de su estudio, en sus aposentos papales.

La aparición marcará su primer encuentro público después de la intervención quirúrgica y será una señal de la continuidad de su recuperación, mientras se aguardan los resultados de los estudios médicos para definir los próximos pasos de su tratamiento.