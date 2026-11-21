Reinaldo Dennes, un hombre de 70 años condenado por asesinato, fue ejecutado mediante una inyección letal el jueves 19 de noviembre en Huntsville, Texas, Estados Unidos. Durante el procedimiento, el personal penitenciario tuvo dificultades para encontrarle venas adecuadas para colocar las vías intravenosas y administrarle el medicamento.

Una vez iniciada la aplicación de pentobarbital, el condenado manifestó reiteradamente que sentía dolor, se quejó de un fuerte calambre en una pierna y pidió que terminaran con su sufrimiento. Su muerte fue declarada oficialmente a las 19:08, hora local, según informó el Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ).

Dennes permanecía sujeto a una camilla en la sala de ejecución cuando comenzaron las dificultades para encontrar una vena adecuada. Los intentos de colocar las vías intravenosas se extendieron durante aproximadamente 34 minutos, hasta que los responsables consiguieron establecer dos accesos: uno en el pie izquierdo y otro en el lado izquierdo del cuello.

Antes de recibir la inyección, el condenado se había dirigido a sus familiares y había pronunciado palabras relacionadas con su fe religiosa.

Sin embargo, después de comenzar la administración del medicamento, su comportamiento cambió. Según los testimonios recogidos por medios estadounidenses, gritó y manifestó reiteradamente que estaba sufriendo.

"¡El dolor! ¡Fuera! ¡Fuera!", expresó durante el procedimiento. También pidió: "Déjame ir, padre".

En otro momento, se quejó de un fuerte dolor en la pierna derecha, que describió como un calambre. "No creo que esto sea normal. No me dejes sufrir así", manifestó.

Los testigos también describieron gemidos y sonidos respiratorios que fueron disminuyendo progresivamente hasta que dejó de respirar.

Qué dijeron las autoridades sobre las dificultades para aplicar la inyección letal

Amanda Hernandez, vocera del Departamento de Justicia Penal de Texas, reconoció que el personal penitenciario tuvo problemas para encontrar venas adecuadas en los brazos de Dennes.

Finalmente, los responsables del procedimiento utilizaron dos vías intravenosas, ubicadas en el pie izquierdo y en el lado izquierdo del cuello.

La funcionaria sostuvo que la ejecución se desarrolló de acuerdo con los protocolos establecidos y puso en duda las manifestaciones de dolor del condenado. Según explicó, algunas de sus quejas comenzaron antes de que el medicamento ingresara en su organismo.

Esa explicación fue cuestionada por testigos del procedimiento. El reverendo Jeff Hood, asesor espiritual de Dennes y presente en la sala, describió la ejecución como un procedimiento fallido y aseguró que el hombre experimentó un sufrimiento evidente.

La diferencia entre ambas versiones deja un interrogante central: si bien las autoridades reconocieron las dificultades para colocar las vías, no existe una evaluación independiente que permita determinar con certeza cuánto dolor experimentó Dennes durante la administración de la droga.

El mismo medicamento utilizado en la ejecución fallida de Christa Pike

El caso de Dennes adquirió mayor repercusión porque las autoridades de Texas utilizaron pentobarbital, el mismo fármaco empleado en el intento de ejecución de Christa Pike, en Tennessee.

Pike sobrevivió a dos administraciones de la sustancia durante el procedimiento realizado el 30 de septiembre de 2026 en la Institución Correccional de Máxima Seguridad de Riverbend. Después de recibir las dosis, continuó respirando y debió ser trasladada a un hospital en estado crítico.

El episodio generó cuestionamientos sobre la eficacia de los protocolos de inyección letal y motivó medidas de revisión en Tennessee.

En el caso de Dennes, el procedimiento sí terminó con la muerte del condenado, pero las dificultades para establecer los accesos intravenosos y los testimonios sobre sus manifestaciones de dolor volvieron a poner el funcionamiento de este método en el centro de la discusión.

La coincidencia entre ambos casos no demuestra que el pentobarbital haya sido la causa de los problemas registrados. También deben considerarse las dificultades técnicas para administrar el medicamento.

Por qué Reinaldo Dennes había sido condenado a muerte

Dennes fue condenado por el asesinato de Janos Szucs, un comerciante de diamantes de 44 años que fue encontrado muerto en su oficina de Houston el 24 de enero de 1996.

La investigación determinó que el crimen ocurrió durante un robo millonario. Szucs recibió disparos dentro de su oficina y los responsables se llevaron diamantes valuados en aproximadamente 3,6 millones de dólares y unos 200.000 dólares en efectivo.

Durante el mismo episodio, un guardia de seguridad, identificado como David Copeland, recibió disparos, pero sobrevivió y posteriormente identificó a Dennes.

El condenado había pasado casi tres décadas en el corredor de la muerte. Tenía 70 años al momento de su ejecución y había mantenido durante años su participación en el caso.

En una entrevista televisiva realizada en 2022, llegó a reconocer su responsabilidad en el crimen.

Las ejecuciones fallidas reabren el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos

Las dificultades registradas durante la ejecución de Dennes se suman a una serie de controversias relacionadas con la aplicación de la inyección letal en Estados Unidos.

Los problemas para encontrar una vena, las complicaciones durante la administración de los medicamentos y los cuestionamientos sobre las sustancias utilizadas forman parte de los antecedentes que alimentan las críticas a este método.

Un relevamiento del Death Penalty Information Center citado en una cobertura anterior sobre Christa Pike registró 64 ejecuciones fallidas desde 1982, de las cuales 51 involucraron inyecciones letales.

El caso de Dennes incorpora un nuevo episodio a esa discusión: aunque la ejecución se completó, los testimonios sobre el sufrimiento del condenado y las dificultades técnicas del personal penitenciario plantean interrogantes sobre la aplicación de los protocolos.

La controversia también pone en cuestión cómo se documentan estos procedimientos y qué mecanismos existen para evaluar de manera independiente los testimonios de quienes presencian una ejecución.