El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril por primera vez desde finales de julio, con el Brent del mar del Norte tocando los 100,19 dólares en su pico máximo de la jornada, mientras el conflicto entre Estados Unidos e Irán vivía uno de sus intercambios más intensos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. El Comando Central estadounidense confirmó la destrucción de cinco petroleros vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica en el golfo Pérsico y el golfo de Omán —el Derya, el Kaviz, el Charminar, el Horizon 1 y el Riesco— como respuesta a ataques iraníes previos contra un buque de guerra estadounidense. "Las fuerzas estadounidenses dieron instrucciones a las tripulaciones para que abandonaran los barcos antes de que fueran atacados y quedaran inutilizados", precisó el Centcom, que también reportó la destrucción de tres petroleros iraníes durante el fin de semana previo. Uno de los barcos hundidos, el Derya, fue alcanzado en las cercanías de la isla de Jarg, el corazón de la industria petrolera iraní.

Irán respondió con una escalada simultánea en varios frentes: atacó una decena de barcos en el estrecho de Ormuz, lanzó misiles contra dos destructores estadounidenses en el Golfo —cuyo impacto fue descartado por el Centcom— y bombardeó bases de EE.UU. en Jordania, con 18 de 20 misiles interceptados por las defensas jordanas. En paralelo a los ataques militares, Washington sancionó 36 entidades e individuos ligados al sector de la aviación iraní —incluyendo 27 aerolíneas que aún operan en el país y canales de apoyo a Mahan Air— en el marco de la Operación Paria Económico.

El impacto en los mercados fue inmediato y extendido. El Brent para entrega en noviembre cotizaba cerca de los 100 dólares hacia las 07:45 GMT, mientras el WTI avanzaba hasta los 94,39 dólares. Wall Street cerró a la baja: el Dow Jones cayó un 1,2%, hasta los 52.786 puntos, con el alza del petróleo generando presión inflacionaria que los mercados anticipan como argumento para que la Reserva Federal eleve las tasas de interés en su próxima reunión. El Banco Central Europeo prepara su decisión de política monetaria para el jueves, y el índice de precios al consumidor de EE.UU. se publicará el viernes en lo que será un dato clave para determinar el rumbo monetario.

En el Mar Rojo, los hutíes respaldados por Irán y Arabia Saudita intercambiaron ataques en torno al estratégico paso de Bab el-Mandab, que cobró mayor importancia para el transporte de petróleo saudí precisamente porque Ormuz sigue cerrado. Con el crudo en 100 dólares, siete meses de guerra sin resolución y las negociaciones en punto muerto, el conflicto de Medio Oriente llegó a su punto de mayor impacto económico global desde su inicio.