Una fuerte tormenta costera con ráfagas de viento de hasta 96 kilómetros por hora obligó a postergar el tradicional desfile de Thanksgiving en Nueva York previsto para este jueves 26 de noviembre. El fenómeno climático afecta la costa este de Estados Unidos y genera demoras en vuelos y rutas.

La tienda Macy's, el gobierno de la ciudad de Nueva York y la cadena NBC resolvieron reprogramar la edición número 100 del desfile de Thanksgiving para el sábado 28 de noviembre a las 8:30 (hora del Este).

La decisión fue anunciada la tarde del miércoles 25 de noviembre cuando los equipos técnicos ya habían comenzado a inflar con helio los globos gigantes en el Upper West Side de Manhattan, estructuras que debieron ser desinfladas por razones de seguridad ante el alerta meteorológico.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, respaldó el cambio de fecha frente al pronóstico de lluvias intensas, inundaciones costeras y ráfagas de hasta 60 millas por hora (unos 96 km/h): «Ningún destino vale la pena si compromete su seguridad», advirtió el mandatario municipal.

Por qué es un hecho inédito en los 100 años del desfile de Macy's

La postergación de este jueves marca la primera vez en 100 años de historia —desde su creación en 1924— que el desfile de Thanksgiving de Macy's en Nueva York se aplaza debido a condiciones climáticas adversas.

A lo largo de un siglo, el evento únicamente había sido suspendido en tres oportunidades consecutivas entre 1942 y 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, debido a que el helio y el caucho de los globos fueron destinados al esfuerzo bélico.

Incluso en 1971, cuando los fuertes vientos obligaron a mantener los globos inflables en tierra, las carrozas y las bandas musicales completaron el recorrido por Manhattan, al igual que ocurrió durante las restricciones sanitarias de 2020.

Qué ocurre con los vuelos y las rutas en Estados Unidos por la tormenta

El temporal que azota el noreste y el centro de Estados Unidos impacta de lleno en uno de los fines de semana con mayor movimiento turístico del año, provocando demoras y cancelaciones en los principales aeropuertos de la costa este.

Las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus servicios antes de trasladarse a las terminales de Nueva York, Nueva Jersey y estados vecinos ante las restricciones operativas por lluvia intensa y nieve.

En paralelo, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia preventivo frente al avance de la tormenta costera y las complicaciones previstas en autopistas y corredores ferroviarios durante el feriado de Thanksgiving.