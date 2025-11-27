El Día de Acción de Gracias se ha consolidado como una de las festividades más importantes y familiares en Estados Unidos, donde la tradición de compartir un pavo asado como plato principal es emblemática.

Esta fecha, que en 2025 se celebra el jueves 27 de noviembre, es feriado nacional en todo el país, motivo por el cual las escuelas, dependencias gubernamentales y muchos comercios permanecen cerrados.

Además del encuentro familiar, el día está marcado por un fuerte sentido de caridad y solidaridad. Muchas personas participan en actividades para ayudar a los más necesitados, ya sea cocinando y sirviendo alimentos en comedores populares, iglesias o centros comunitarios.

El origen del Día de Acción de Gracias

El origen del Día de Acción de Gracias se remonta a una celebración de la cosecha en 1621 en Plymouth, Massachusetts, donde colonos ingleses y miembros de la tribu wampanoag compartieron una festividad. Los colonos, puritanos que habían cruzado el Atlántico para practicar su religión, sufrieron un invierno muy duro que provocó la muerte de la mitad de la colonia. Los nativos locales colaboraron enseñándoles a cultivar maíz, pescar y cazar, lo que permitió su supervivencia.

En agradecimiento, los colonos organizaron un gran festejo en otoño, donde, según la tradición, se sirvió el pavo asado, que desde entonces se convirtió en el plato central de la celebración.

El presidente Abraham Lincoln oficializó el Día de Acción de Gracias como feriado nacional en 1863, y en 1941 se estableció que se celebraría el cuarto jueves de noviembre.

Una curiosa tradición presidencial consiste en "perdonar" la vida de dos pavos cada año, evitando que sean cocinados y permitiéndoles vivir en un zoológico.

Durante esta fecha, millones de estadounidenses viajan para reunirse con sus familias, lo que provoca un aumento significativo en el tráfico aéreo y terrestre.

Día de Acción de Gracias: historia y tradiciones en EE.UU.

Entre las celebraciones públicas destacan los desfiles, siendo el más famoso el organizado por los almacenes Macy's en Nueva York, que se transmite en vivo por televisión y atrae a miles de espectadores.

La gastronomía típica incluye el pavo relleno con puré de papas, batatas, salsa de arándanos y pastel de zapallo. En las últimas décadas, han surgido alternativas vegetarianas que sustituyen el pavo por tofu, adaptándose a nuevas preferencias dietéticas.