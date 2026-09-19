Tres obras de arte fueron robadas durante la madrugada del martes del Museo Renoir, ubicado en Cagnes-sur-Mer, en el departamento de Alpes Marítimos, sureste de Francia. Los delincuentes escaparon con piezas cuyo valor estimado supera los 10 millones de dólares.

Las cámaras de videovigilancia de la ciudad registraron a dos personas durante la huida. Los sospechosos habían retirado cuatro obras del museo, pero dejaron caer una de ellas mientras escapaban.

El alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, informó que las tres piezas que finalmente fueron sustraídas tienen un valor estimado de 9 millones de euros, unos 10,45 millones de dólares. La Policía francesa mantiene una búsqueda activa de los responsables.

La Policía judicial francesa tomó la investigación y trabaja sobre las imágenes registradas por las cámaras para intentar identificar a los autores.

Las cámaras registraron la fuga de los sospechosos

El recorrido de los delincuentes quedó registrado por el sistema de videovigilancia de Cagnes-sur-Mer. Las imágenes forman parte de las primeras pistas que analizan los investigadores para reconstruir la salida de los ladrones y determinar cómo ingresaron al museo. Los delincuentes consiguieron sacar cuatro obras, pero uno de los cuadros cayó durante la fuga y quedó fuera de su poder.

Las autoridades buscan ahora localizar a las personas que aparecen en las grabaciones. También intentan establecer dónde fueron trasladadas las tres piezas que permanecen desaparecidas.

El museo conserva obras y objetos personales de Renoir

El Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer fue inaugurado en 1960 y funciona en la última vivienda que perteneció al reconocido pintor impresionista francés Pierre-Auguste Renoir.

El espacio conserva más de una decena de pinturas originales del artista. La colección también incluye muebles, fotografías, objetos personales y archivos vinculados con su vida y su trabajo.

Mientras continúa la búsqueda de los sospechosos, las autoridades intentan recuperar las tres obras que fueron llevadas durante la madrugada