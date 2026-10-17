El cirujano Stefano Margaritora, quien operó al papa León XIV en el Policlínico Gemelli de Roma por un adenocarcinoma pulmonar, consideró que no existen impedimentos clínicos para que el Sumo Pontífice realice el viaje a Sudamérica previsto dentro de aproximadamente tres semanas. Sus declaraciones alimentaron las expectativas en Uruguay, Argentina y Perú, países que esperan recibir al líder de la Iglesia católica.

En diálogo con Vatican News, el especialista explicó que, tras una intervención de estas características, la recuperación física completa suele requerir alrededor de dos semanas. Según su evaluación, León XIV podría estar recuperado en unos diez días más, un plazo que permitiría afrontar el desplazamiento en avión.

"En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, no hay razones clínicas por los que no se pueda realizar", sostuvo Margaritora.

De todos modos, la valoración del cirujano se refiere a la evolución clínica del pontífice. La confirmación definitiva de una visita internacional depende también de las decisiones y comunicaciones oficiales del Vaticano.

Cómo evoluciona la salud de León XIV

Margaritora describió en términos favorables el estado de salud del Papa al momento de recibir el alta hospitalaria. Según precisó, los análisis de sangre eran normales, la función cardíaca estaba en orden y la reexpansión pulmonar posterior a la operación avanzaba dentro de los plazos habituales.

El médico, director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica del Policlínico Agostino Gemelli IRCCS, calificó al pontífice como un "paciente ideal" y destacó su compromiso durante la recuperación posoperatoria.

"Estamos realmente muy contentos, porque el Santo Padre, durante su recuperación posoperatoria, se ha implicado en cuerpo y alma, como hacen las personas más motivadas después de este tipo de operaciones", expresó.

En ese contexto, el especialista consideró que la evolución observada resulta alentadora para afrontar las próximas semanas. Sin embargo, sus declaraciones no equivalen por sí mismas a una confirmación oficial de que la gira sudamericana se realizará en las fechas previstas.

El hallazgo del adenocarcinoma pulmonar

El cirujano explicó que el descubrimiento de la lesión pulmonar fue fortuito. Según relató, durante unos estudios radiológicos de rutina del abdomen se observó una pequeña mancha en las bases pulmonares, una zona que puede aparecer en este tipo de exploraciones por su proximidad al diafragma.

"Al realizarle unas pruebas rutinarias del abdomen, se descubrió en el tórax, en las bases pulmonares, una pequeña mancha", explicó Margaritora a Vatican News.

El especialista señaló que, si la lesión hubiera estado ubicada un poco más arriba, posiblemente no habría sido visible en esos estudios. De ese modo, el hallazgo permitió detectar la alteración durante una evaluación que no estaba dirigida específicamente a examinar los pulmones.

Margaritora describió la intervención quirúrgica como un procedimiento de rutina dentro de su especialidad. No obstante, el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar y la posterior operación requirieron un período de recuperación antes de que el Papa pudiera retomar plenamente sus actividades.

La expectativa por el viaje a Sudamérica

La posibilidad de que León XIV visite Uruguay, Argentina y Perú concentra la atención en la región. Una eventual gira del pontífice tendría relevancia tanto religiosa como diplomática, por el peso institucional de la Santa Sede y la influencia de la Iglesia católica en los países que podrían integrar el recorrido.

En el caso argentino, una visita papal también tendría una dimensión particular por los vínculos históricos y sociales del país con el catolicismo. Sin embargo, el alcance de una eventual agenda, sus actividades y las fechas concretas deben quedar sujetos a la información oficial disponible.

Por ahora, las declaraciones de Margaritora aportan una señal favorable desde el punto de vista médico. El cirujano sostuvo que los tiempos de recuperación serían compatibles con un viaje de larga distancia dentro de unas tres semanas, siempre a partir de la evolución clínica que describió.

León XIV ya regresó al Vaticano después de permanecer internado en el Policlínico Gemelli. Según el texto de referencia, este domingo rezará el Ángelus, una actividad que marcará un nuevo paso en su regreso a la agenda pública tras la hospitalización.