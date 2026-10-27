Un tornado categoría EF-2 golpeó la comuna de Requínoa, en la región de O’Higgins, Chile, el lunes 26 de octubre, durante un fuerte temporal primaveral. El fenómeno registró vientos estimados de entre 179 y 218 kilómetros por hora y provocó daños en decenas de viviendas, un establecimiento educativo y la infraestructura eléctrica.

El primer balance de las autoridades informó sobre 70 viviendas afectadas y una persona con lesiones leves. En una actualización difundida el martes, el número de viviendas dañadas ascendió a 85, mientras continuaban las evaluaciones de los efectos del fenómeno.

La emergencia no se limitó a Requínoa. Las intensas precipitaciones, las tormentas eléctricas y el granizo también afectaron a la Región Metropolitana, donde se desbordó la Quebrada Honda, en Las Condes. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantenía alertas por el riesgo de remociones en masa en sectores de la precordillera y la cordillera.

El tornado destruyó parte de un colegio y dañó viviendas

El tornado se registró cerca de las 17:30 del lunes en Requínoa, en la zona central de Chile. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) lo clasificó preliminarmente como EF-2 en la escala Fujita Mejorada, que permite estimar la intensidad de estos fenómenos a partir de los daños observados y otros indicadores.

Uno de los sectores más afectados fue el Colegio Tricahue. El alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, describió daños graves en el gimnasio, las techumbres y los ventanales del establecimiento, donde había estudiantes cuando ocurrió el fenómeno.

El primer relevamiento de Senapred contabilizó 70 viviendas con daños, principalmente por la voladura de techos. Las evaluaciones posteriores elevaron esa cifra a 85 inmuebles afectados, según un balance publicado el martes.

Además de las afectaciones edilicias, la caída de postes eléctricos provocó interrupciones en el suministro. Las autoridades desplegaron equipos de emergencia para retirar escombros, asistir a las familias y relevar los daños.

Cuántos kilómetros por hora alcanzaron los vientos

La clasificación EF-2 corresponde a un tornado de intensidad considerable, con vientos estimados de entre 179 y 218 km/h en este episodio.

La escala Fujita Mejorada va de EF-0 a EF-5 y clasifica los tornados según los daños que producen en estructuras, árboles y otros elementos. La categoría asignada no equivale a una medición directa y exacta de cada ráfaga: se trata de una estimación técnica basada en los indicios disponibles.

En Requínoa, la intensidad del viento se reflejó en los techos arrancados, los daños en el establecimiento educativo y las afectaciones del tendido eléctrico.

El temporal también provocó inundaciones en Santiago

Mientras Requínoa enfrentaba las consecuencias del tornado, las lluvias y las tormentas eléctricas complicaron la situación en la Región Metropolitana, donde se encuentra Santiago de Chile.

En el sector residencial de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, se registraron inundaciones y el ingreso de agua en viviendas. Durante la noche del lunes, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, informó sobre el desborde de la Quebrada Honda.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, recomendó a los vecinos permanecer en sus hogares y evitar salir a la calle ante el avance del agua.

Ante el riesgo de remociones en masa, Senapred declaró alerta roja en diez comunas de la Región Metropolitana:

San José de Maipo.

Puente Alto.

Pirque.

La Florida.

Peñalolén.

La Reina.

Las Condes.

Lo Barnechea.

Vitacura.

Colina.

La medida preventiva buscó reforzar la respuesta ante posibles deslizamientos de tierra, barro y otros materiales en sectores expuestos a las precipitaciones.

Un rayo cayó sobre una estación ferroviaria en Talca

El temporal también afectó a Talca, ciudad ubicada en la región del Maule, a unos 240 kilómetros al sur de Santiago.

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) confirmó que un rayo cayó sobre la estación ferroviaria local durante las tormentas eléctricas. Según la compañía, la descarga no afectó a los pasajeros ni a los trenes del servicio Chillán-Estación Central.

Los daños en la infraestructura eléctrica y las afectaciones en distintas localidades evidenciaron el alcance territorial del sistema de tormentas, que combinó vientos intensos, precipitaciones, granizo y actividad eléctrica.