El balance del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto siguió creciendo: 312 muertos, 4.611 heridos, 290 desaparecidos y 358 personas rescatadas en 470 municipios de 15 departamentos, según la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. El impacto humano es de enormes proporciones: 143.470 familias y 294.278 personas afectadas, con damnificados alojados en albergues temporales y carpas en los principales parques de Valle del Cauca, Risaralda y Quibdó. Los daños materiales son igualmente devastadores: 277 edificios colapsados, 29.548 viviendas destruidas y 134.124 averiadas, además de 335 centros de salud, 3.421 centros educativos y 4.028 centros comunitarios afectados, junto a 432 vías cortadas, 97 acueductos dañados, 52 puentes vehiculares y 13 peatonales comprometidos y 5 aeropuertos con operaciones afectadas.

A nueve días del sismo, la respuesta internacional se concretó en más de 220 toneladas de ayuda humanitaria llegadas al país y 144 integrantes de equipos especializados sumados a la emergencia, según informó la Cancillería colombiana. Argentina despachó un contingente de las Fuerzas Armadas compuesto por 32 efectivos y medios del Ejército, en cumplimiento del ofrecimiento que realizó el canciller Pablo Quirno en las primeras horas tras el terremoto. La solidaridad también llegó desde la cultura: Shakira viajó a las regiones más destruidas y anunció donaciones millonarias para la reconstrucción de escuelas, en un gesto que se sumó al de otros artistas colombianos que recorrieron las zonas afectadas o anunciaron presentaciones para recaudar fondos.

El terremoto del 10 de agosto es el más fuerte registrado en Colombia en el siglo XXI y encuentra al país en un momento de particular fragilidad institucional: el presidente Abelardo de la Espriella lleva apenas nueve días en el cargo y debió convertir la gestión de la catástrofe en su primera gran prueba de gobierno. Con 312 muertos confirmados, casi 300 desaparecidos aún bajo los escombros y casi 30.000 viviendas destruidas, Colombia enfrenta una reconstrucción que demandará años y recursos que exceden con creces la capacidad del Estado colombiano por sí solo.