El ritmo habitual de Times Square se vio interrumpido este jueves cuando un hombre comenzó a disparar en plena vía pública, generando escenas de caos y desesperación entre miles de turistas y residentes que transitaban por el emblemático sector de Manhattan, en el corazón de Nueva York. Videos difundidos en las redes sociales muestran el momento exacto en que se escuchan los disparos y cientos de personas comienzan a correr en distintas direcciones buscando refugio.

Según los primeros reportes de las autoridades, los proyectiles impactaron contra un vehículo estacionado. Finalmente, lograron reducir al atacante.

El incidente ocurrió a pocos kilómetros de donde se jugará la final del Mundial 2026

El hecho adquiere una dimensión internacional adicional debido a que ocurrió en Nueva York, una de las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La final del torneo está programada para disputarse en el estadio MetLife, ubicado en East Rutherford, estado de Nueva Jersey, a escasos kilómetros de Manhattan y del lugar donde se produjo el ataque.

Tras los disparos, la Policía acordonó la zona para preservar la evidencia - Foto: Captura video

La cercanía con uno de los eventos deportivos más importantes del planeta generó preocupación entre turistas y aficionados que se encuentran en la región siguiendo la competencia. Durante las últimas semanas, el área metropolitana de Nueva York recibió a cientos de miles de visitantes provenientes de distintos países, lo que incrementó notablemente la circulación de personas en puntos turísticos como Times Square.

Sospechoso, detenido

De acuerdo con información preliminar difundida por medios locales, efectivos de la Policía de Nueva York lograron detener al sospechoso poco después del episodio. Tras la captura, la zona fue acordonada para permitir el trabajo de los investigadores y la recolección de pruebas.

Las autoridades aún intentan determinar las circunstancias exactas que rodearon el ataque y los motivos que llevaron al hombre a efectuar los disparos. Hasta el momento no se informó si el sospechoso actuó por motivos personales, si mantenía algún conflicto previo o si existía algún otro objetivo detrás de la acción.