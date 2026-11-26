Una turista entrerriana de 36 años, oriunda de la ciudad de Viale, murió ahogada este miércoles 25 de noviembre en Playa Chihuahua, en el departamento uruguayo de Maldonado. La mujer pasaba unos días de vacaciones junto a su pareja, también de 36 años, quien logró ser rescatado con vida.

El episodio se registró durante la jornada del miércoles en el balneario naturista de Playa Chihuahua, ubicado en la costa del departamento de Maldonado, donde la pareja argentina disfrutaba de una estadía turística.

Tras ingresar al mar, ambos turistas atravesaron dificultades para regresar a la orilla y debieron ser auxiliados en el agua antes de la llegada de las fuerzas de seguridad marítima de Uruguay.

Mientras el hombre de 36 años sobrevivió al rescate y recibió asistencia en la costa, la mujer oriunda de Viale, provincia de Entre Ríos, falleció por ahogamiento en el lugar.

Qué informó la Prefectura Naval de Uruguay y quién investiga el caso

Efectivos de la Prefectura Naval uruguaya acudieron a Playa Chihuahua luego de recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre dos bañistas en peligro dentro del mar.

Al arribar al sector costero, el personal de la Prefectura Naval constató que la pareja ya había sido retirada del agua y confirmó el fallecimiento de la ciudadana argentina en la playa.

Las autoridades locales resolvieron mantener en reserva la identidad de la víctima mientras se completan las notificaciones familiares, en tanto el fiscal de turno, Sebastián Robles, dispuso las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Dónde queda Playa Chihuahua y qué características tiene el balneario

Playa Chihuahua está situada en el departamento de Maldonado, a unos 130 kilómetros al este de Montevideo, la capital de Uruguay, sobre la franja atlántica cercana a Punta del Este.

El balneario es reconocido internacionalmente como una de las principales playas nudistas de Sudamérica y recibe cada temporada un flujo constante de visitantes argentinos y regionales.