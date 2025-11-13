¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 13 de Noviembre, Neuquén, Argentina
RUTAS TRÁGICAS

Murió ahogada tras distraerse con los ciclistas: cayó directo al canal sin protección

Una mujer murió ahogada tras caer con su Renault Sandero a un canal de riego sin protección en Ruta 6. Se habría distraído por el paso de los ciclistas de la Vuelta al Valle. Pese al rápido rescate y las maniobras médicas, no logró recuperar el conocimiento.

Por Fabian Rossi
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 20:05
La mujer que conducía el Renault Sandero Stepway tragó agua y murió ahogada antes que la rescaten

La ruta Provincial 6, camino a Paso Córdoba fue escenario de una muerte absurda. Una mujer que conducía su Renault Sandero terminó sumergida en un canal de riego paralelo a la calzada, tras una distracción fatal provocada por el paso de los ciclistas de la Vuelta al ValleAunque fue rescatada rápidamente, una buena cantidad de agua ingresó a los pulmones y provocaron el fallecimiento.

Sí, leyó bien: una competencia deportiva, una mala maniobra y un canal sin ningún tipo de contención. El cóctel perfecto para el desastre.

La víctima, cuya identidad aún no fue oficialmente difundida, circulaba por la Ruta 6 cuando, de reppente comenzaron a pasar los vehículos de la organización, los distintos pelotones y los vehículos de asistencia de los ciclistas. Todo ese movimiento provocóun instante de desatención a la conducción, y perdió el control del vehículo. El auto no derrapó, no chocó, no esquivó nada: simplemente salió derecho, como si el volante se hubiera rendido, y se clavó de punta en el canal. Cayó sobre sus cuatro ruedas y quedó semisumergido, como en una trampa de agua.

Vecinos y automovilistas que presenciaron la escena no dudaron: se arrojaron al agua y lograron rescatarla. Pero ya era tarde. La mujer había tragado una cantidad considerable de agua y, aunque los médicos llegaron con rapidez y aplicaron maniobras de reanimación, no pudieron devolverla a la vida.

Este es el segundo siniestro que rodea a la tradicional competencia ciclística de la Comisión Central Organizadora. En la etapa del miércoles, una rodada múltiple en el acceso a Allen obligó a suspender el parcial por la falta de ambulancias. 

 

***NOTICIA EN DESARROLLO***

