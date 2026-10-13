El Gobierno de Javier Milei presentó este lunes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud formal de medidas provisionales para intentar detener el avance de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. La Argentina formuló cuatro requerimientos al organismo internacional.

La presentación busca impedir nuevas actividades hidrocarburíferas y restringir el uso de información obtenida durante las exploraciones. También preservar el medio marino y evitar que el Reino Unido otorgue nuevos permisos para explotar recursos naturales en la zona.

La decisión se concretó después del vencimiento del ultimátum de dos semanas que la Argentina había concedido a Londres. El plazo venció el lunes 12 de octubre. El Reino Unido había rechazado el planteo argentino y defendido las actividades autorizadas por las autoridades de las islas.

Quiénes trabajaron en la presentación

En la presentación trabajaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Pablo Quirno, y la secretaría Legal y Técnica, María Ibarzabal. El anuncio fue realizado mediante un comunicado de la Oficina del Presidente.

La Argentina recurrió al organismo judicial internacional, con sede en Hamburgo, Alemania. Solicitó una intervención urgente que preserve los derechos invocados por el país mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia.

"La República Argentina ha presentado hoy ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte", informó la Oficina del Presidente.

Los cuatro pedidos de la Argentina

El canciller Pablo Quirno publicó en su cuenta oficial de X los detalles de los cuatro requerimientos. La información permitió conocer con mayor precisión el alcance de la solicitud argentina.

"La estrategia integral impulsada por el Presidente @JMilei para defender nuestros recursos en la Plataforma Continental argentina está generando resultados concretos", sostuvo Quirno.

Ultimatum: Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación en Malvinas

El primer pedido apunta directamente a Sea Lion. La Argentina solicitó que el Tribunal ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de la explotación de recursos hidrocarburíferos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas mediante ese proyecto.

El segundo requerimiento se concentra en la información obtenida durante las exploraciones. Quirno explicó que la Argentina pidió que el Reino Unido "se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en perjuicio de los derechos de la República Argentina".

El tercer pedido introduce expresamente la protección del medio marino. La Argentina solicitó que el Reino Unido cese de impedirle cumplir con las obligaciones que considera derivadas de los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR en las áreas marítimas objeto del conflicto.

El cuarto requerimiento busca impedir nuevas decisiones unilaterales. La Argentina solicitó que el Reino Unido "se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia". Particularmente mediante el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa.

Qué puede resolver el Tribunal y cuáles son los plazos

La Oficina del Presidente explicó que "la presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)".

El fundamento jurídico inmediato es el artículo 290, párrafo quinto. Permite solicitar medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras se encuentra pendiente la constitución del tribunal arbitral.

Para adoptar medidas provisionales, los jueces deberán determinar si existe una base de jurisdicción prima facie del futuro tribunal arbitral. También si las circunstancias justifican una intervención urgente.

El Tribunal podrá aceptar alguna o varias de las solicitudes, rechazarlas o disponer medidas diferentes de las reclamadas. Si decide ordenarlas, serán jurídicamente obligatorias para las partes, conforme al artículo 290.6 de la CONVEMAR.

El procedimiento urgente puede desarrollarse en un plazo relativamente breve. Los antecedentes permiten considerar que una primera resolución podría conocerse durante noviembre. Aunque todavía no existe una fecha anunciada para las audiencias ni para una decisión.

El antecedente de la Fragata Libertad

Existe un antecedente argentino que permite comprender el mecanismo utilizado: el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012. Fue a raíz de una acción judicial impulsada por acreedores de la deuda argentina.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, la Cancillería inició un arbitraje conforme al Anexo VII de la CONVEMAR. Solicitó medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para obtener la liberación del buque.

La solicitud fue presentada el 14 de noviembre de 2012. Después de celebrar audiencias, el Tribunal resolvió el 15 de diciembre ordenar a Ghana la liberación inmediata e incondicional de la fragata. Entre el pedido argentino y la resolución transcurrió aproximadamente un mes.

El avance de Sea Lion y las empresas involucradas

El proyecto que intenta detener la Argentina se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Es desarrollado por Navitas Petroleum, empresa israelí que controla el 65% y actúa como operadora. Y por Rockhopper Exploration, compañía británica propietaria del 35% restante.

Rockhopper descubrió el yacimiento en 2010. Posteriormente incorporó a Navitas como socio mayoritario. A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto. Contempla comenzar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028.

Las empresas mantuvieron sus compromisos de inversión durante las últimas semanas, pese a las medidas anunciadas por Buenos Aires. El 7 de octubre, Rockhopper comunicó un acuerdo para invertir 44 millones de dólares en su participación del 35% en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1.

Al mismo tiempo, las actuaciones del Gobierno argentino tuvieron consecuencias sobre algunas contrataciones del proyecto. La Oficina del Presidente informó que Halliburton había confirmado que sus filiales se abstendrían de prestar servicios para Sea Lion.

Los fundamentos argentinos

La posición argentina se apoya en la existencia de una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas. También en las obligaciones establecidas por la CONVEMAR respecto del medio marino y sus recursos. Y en el rechazo a las modificaciones unilaterales mientras permanece pendiente una controversia internacional.

La Resolución 2065, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1965, reconoció la disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas. Instó a ambos gobiernos a encontrar una solución mediante negociaciones.

La Resolución 31/49, de diciembre de 1976, llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso recomendado por Naciones Unidas.

Uno de los argumentos centrales es el carácter no renovable del petróleo. Su extracción constituye una actividad cuyos efectos materiales no pueden revertirse mediante una resolución judicial posterior.

La principal discusión jurídica estará relacionada con la competencia del Tribunal. La CONVEMAR habilita mecanismos para resolver controversias sobre la interpretación y aplicación de sus disposiciones. Pero no otorga jurisdicción general para decidir disputas de soberanía territorial.

En el cierre de su comunicado, la Oficina del Presidente reafirmó la posición argentina. "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".