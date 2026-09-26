El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó este sábado que su país tiene capacidad para defender las Islas Malvinas si la disputa con Argentina continúa escalando. En declaraciones al diario británico The Sun, sostuvo además que Londres estaría dispuesto a enviar tropas al archipiélago del Atlántico Sur ante un eventual ataque argentino.

Streeting aseguró que Argentina no cuenta actualmente con capacidad militar para tomar las islas y vinculó las recientes declaraciones del presidente Javier Milei con una posición argentina sostenida durante décadas. La advertencia británica vuelve a colocar el componente militar en el centro de una disputa que, desde el final de la guerra de 1982, se desarrolla principalmente por vías diplomáticas, políticas y económicas.

La posición oficial de Londres se mantiene sin cambios: el Reino Unido sostiene que las islas son británicas y que debe respetarse la voluntad de sus habitantes. El gobierno británico ya había calificado su compromiso con el archipiélago como “absoluto e inamovible”.

Milei llevó el reclamo a la Asamblea General de la ONU

La nueva escalada verbal se produce pocos días después del discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). El Presidente argentino volvió a definir a Malvinas como una “causa nacional” y reclamó al Reino Unido que retome las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

Milei también advirtió sobre las empresas que participan de actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el archipiélago y sostuvo que Argentina no permanecerá indiferente frente a lo que considera explotación de recursos bajo ocupación británica.

La respuesta de Londres llegó a través de sus representantes ante la ONU. El Reino Unido reafirmó que no tiene dudas sobre su soberanía sobre las islas y defendió el desarrollo de hidrocarburos como una actividad económica legítima bajo la legislación de las autoridades isleñas. También rechazó las medidas argentinas contra empresas que participan del sector.

El petróleo suma un nuevo eje a la disputa

La explotación de hidrocarburos se convirtió en uno de los principales puntos de fricción entre ambos países. El proyecto Sea Lion, desarrollado por empresas como Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, incrementó la dimensión económica del conflicto y llevó al Gobierno argentino a profundizar sus acciones legales y administrativas contra compañías vinculadas con las operaciones.

En septiembre, además, una jueza federal argentina ordenó frenar determinadas actividades relacionadas con el proyecto mientras se realiza una evaluación ambiental. La aplicación efectiva de esa medida fuera de la jurisdicción argentina, sin embargo, enfrenta límites prácticos.

Para Londres, en cambio, las operaciones hidrocarburíferas forman parte del derecho de los habitantes de las islas a desarrollar sus recursos económicos. El Reino Unido sostiene que las medidas argentinas constituyen un intento de aplicar jurisdicción fuera de su territorio.