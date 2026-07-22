Venezuela convoca a familiares de desaparecidos a realizar pruebas de ADN tras el doble terremoto

El gobierno de Venezuela convocó este martes a familiares de personas desaparecidas o presuntamente fallecidas durante los terremotos del pasado 24 de junio a realizarse pruebas de ADN para completar el proceso de identificación de los cuerpos recuperados tras la catástrofe. La medida fue anunciada por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), que explicó que las muestras genéticas permitirán comparar perfiles biológicos y determinar la identidad de víctimas que aún no pudieron ser reconocidas por métodos convencionales.

A quiénes está dirigido el pedido de pruebas de ADN tras el doble terremoto de Venezuela

La convocatoria está dirigida a personas que tengan indicios o la certeza de que familiares se encuentran entre los cuerpos que han sido trasladados a Los Silos de Bolivariana de Puertos (Bolipuerto), en el estado La Guaira, o en dependencias forenses de Caracas. Según informó el organismo, el objetivo es brindar certezas a las familias en medio de una de las peores tragedias naturales de la historia reciente de Venezuela.

Una tragedia que sigue golpeando al país

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio provocaron un desastre de enormes proporciones en la región central venezolana. El saldo oficial asciende a más de 5.200 fallecidos y más de 16.700 heridos.

La Guaira, estado costero ubicado al norte del país y sede del principal puerto venezolano, concentró la mayor cantidad de víctimas y daños materiales. Sin embargo, los efectos del fenómeno alcanzaron a siete estados, generando derrumbes, destrucción de viviendas, interrupciones en servicios esenciales y severos problemas logísticos.

Las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda, asistencia sanitaria y reconstrucción de infraestructura crítica.

El desafío científico detrás de la identificación masiva

Especialistas forenses explican que en catástrofes de gran magnitud las pruebas genéticas se convierten en una herramienta clave para identificar restos humanos cuando la documentación, las huellas dactilares o el reconocimiento visual resultan insuficientes.

La utilización de ADN permite establecer vínculos biológicos entre víctimas y familiares directos, un procedimiento que suele emplearse en terremotos, accidentes masivos, conflictos armados y desastres naturales alrededor del mundo.

En este caso, el proceso es considerado fundamental para cerrar una etapa de incertidumbre para miles de familias que aún esperan conocer el destino de sus seres queridos.

Impacto regional y atención internacional

La dimensión de la tragedia mantiene la atención de organismos humanitarios y gobiernos de la región. Además del impacto social, el desastre representa un desafío económico para Venezuela, que deberá afrontar tareas de reconstrucción de infraestructura, viviendas y servicios públicos en zonas estratégicas.

Para Argentina, el seguimiento de la situación también resulta relevante debido a la presencia de comunidades venezolanas radicadas en el país y a los vínculos migratorios construidos durante las últimas décadas.

Mientras continúan las tareas de recuperación, la prioridad inmediata de las autoridades venezolanas sigue siendo dar respuesta a las familias afectadas y completar la identificación de las víctimas de una catástrofe que todavía deja profundas consecuencias humanas.