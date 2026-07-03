Venezuela eleva a 2.645 los muertos por los sismos y la región se moviliza ante la catástrofe

La magnitud de la tragedia en Venezuela continúa agravándose a medida que avanzan las tareas de remoción de escombros. El gobierno liderado administrativamente por la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que la cifra oficial de fallecidos trepó a 2.645 personas como consecuencia directa de los sismos encadenados del pasado 24 de junio, cuyas magnitudes alcanzaron los 7,2 y 7,5 grados.

El último reporte oficial expone una crisis de infraestructura y habitabilidad sin precedentes cercanos en la región: 12.666 heridos, 6.462 ciudadanos rescatados de estructuras colapsadas y 15.050 personas que se han quedado sin vivienda. El panorama se vuelve aún más complejo en el plano de la búsqueda: la plataforma Desaparecidos Terremotos Venezuela detalla que todavía se reportan 35.564 personas sin contacto sobre un universo total de más de 50.000 notificaciones de desaparición.

Para dimensionar el daño material en las ciudades afectadas, agencias oficiales confirmaron el impacto severo sobre 885 edificios, de los cuales 189 sufrieron un colapso total. La respuesta operativa ha obligado al despliegue de casi 30.000 efectivos locales, apoyados por un contingente de 3.305 rescatistas internacionales procedentes de diversos bloques aliados y delegaciones humanitarias globales.

El abrazo simbólico de la región: el Cristo Redentor se viste de luto y esperanza

Como reflejo del impacto emocional que este desastre generó en todo el continente, la mítica silueta del Cristo Redentor en Río de Janeiro se iluminó por completo con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera venezolana. El imponente homenaje visual, coordinado por las autoridades eclesiásticas y diplomáticas de Brasil, funcionó como un faro de solidaridad internacional en medio de la hora más oscura de la nación caribeña, captando la atención de las principales cancillerías del mundo.

Este gesto del principal ícono de Sudamérica va más allá de lo estrictamente espiritual y marca un fuerte pulso geopolítico. Al vestir al monumento con el pabellón venezolano bajo consignas de ayuda humanitaria urgente, Brasil lidera un llamado implícito a deponer las históricas fracturas ideológicas de la región en pos de salvar vidas, una señal que resuena con fuerza en los gobiernos vecinos y en los organismos multilaterales encargados de financiar la futura e inevitable reconstrucción.