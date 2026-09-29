María Elena Delgado, mamá de Sofía Herrera, publicó una emotiva carta en sus redes sociales al cumplirse 18 años de la desaparición de su hija. La niña tenía 3 años y 8 meses cuando fue vista por última vez el 28 de septiembre de 2008 en el camping John Goodall, en Río Grande, Tierra del Fuego. La mujer cuestionó con dureza el accionar de la Justicia fueguina y reveló una novedad inesperada sobre la búsqueda internacional del principal sospechoso.

La carta de María Elena Delgado

En su mensaje, Delgado criticó el estado de la causa judicial. "Aunque el Poder Judicial fueguino tenga la causa en un estado de total abandono, llena de polvo burocratizada, nosotros no paramos", escribió en Facebook.

La mujer también denunció la falta de acompañamiento. "En todos estos últimos años nadie me llamó; desde el poder judicial siempre soy yo quien va, quien insiste y quien golpea las puertas", expresó. Y agregó: "Estos 18 años no fueron fáciles sin tu presencia. Vivimos momentos de profunda tristeza, dolor y soledad, pero el amor por vos es más fuerte que todo eso y jamás nos permitió dejar de buscarte. La vida siguió: tu hermana creció y nosotros envejecemos, pero la promesa de encontrarte sigue intacta".

A 18 años de Sofía Herrera, su mamá criticó a la Justicia

La novedad sobre el sospechoso

La familia recibió una comunicación inesperada en las últimas horas. Según informó Missing Children, la Notificación Roja de Interpol que pesaba sobre José Dagoberto Díaz Águila, conocido como "Espanta la Virgen", dejó de estar vigente porque el pedido de búsqueda internacional no fue renovado.

Díaz Águila es un ciudadano chileno con DNI argentino que quedó vinculado a la causa en septiembre de 2020, cuando la Justicia de Tierra del Fuego solicitó su incorporación a la búsqueda internacional. Entre los elementos que lo vincularon aparecen el testimonio de un suboficial de la Policía que participó en los primeros rastrillajes, quien declaró que el sospechoso le dijo "saber dónde está Sofía". También fue clave el relato de un niño de seis años que estaba en el camping el día de la desaparición y cuya descripción permitió elaborar un identikit.

La pérdida de vigencia de la alerta no significa que Díaz Águila haya sido declarado inocente ni que haya quedado desvinculado de la investigación. Tampoco implica el cierre de la causa. Lo que dejó de estar activo es la herramienta internacional para solicitar su localización fuera del país.

La respuesta de la Justicia

El Juzgado de Instrucción Nº1 emitió un comunicado en el que aseguró que la notificación vinculada a Díaz Águila "continúa vigente y nunca fue interrumpida". Según explicaron, "las notificaciones de Interpol pueden tener diferentes niveles de acceso. Algunos datos son públicos, mientras que otros solo están disponibles para las fuerzas policiales de los países miembros". La falta de información en registros públicos no implica que la notificación haya perdido vigencia.

El pedido de una imagen actualizada

Delgado también reclamó que se difunda oficialmente una imagen actualizada de Sofía, quien hoy tendría 22 años. La familia hizo elaborar una reconstrucción con inteligencia artificial a través de una ONG de Estados Unidos, pero el juzgado aún no la incorporó a la causa.

"Necesitamos un rostro actualizado de Sofi para la búsqueda, para difundirla, porque puede que ella esté en cualquier lugar y que pueda ver la imagen y se pueda reconocer", afirmó la madre.

El caso de Sofía Herrera inspiró la creación de la "Alerta Sofía", el sistema nacional de búsqueda urgente de menores desaparecidos. A 18 años de su desaparición, la familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida.