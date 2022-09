La vidente fue criticada por la madre de Sofía Herrera

La presencia de la clarividente Verónica Contreras de los Santos en la puerta del complejo de departamentos donde mataron a Agustina Fernández generó reacciones múltiples. Por un lado la mendocina acusó al petrolero con el que debía cenar esa noche la estudiante de Medicina y agitó a las personas presentes. En cambio, por otro surgen con fuerza las voces de quienes fueron señalados por esta histriónica mujer de Malargüe que asegura que se comunica con los muertos y ellos son los que la guían para encontrar pruebas que pocas veces son probadas por la Justicia.

En cuanto a lo que hizo dentro del departamento de la planta baja de Confluencia al 1301 del barrio Sillón Encantado de Cipolletti, no se conoce oficialmente. Trascendió que le entregará un informe escrito a la Comisión Investigadora designada por el Ministerio Público, que no tiene ninguna pista seria para encontrar e individualizar al asesino de la joven de 19 años oriunda de La Pampa y que en marzo de este año se mudó a Cipolletti para estudiar Medicina.

Pero también se escuchan voces en contra de la participación de esta vidente en el caso y su cercanía con la madre de Agustina, Silvana Capello. Una de las personas que le escribió por privado a la mujer para decirle quién es la vidente que la acompaña en su desesperado pedido de Justicia es la madre de Sofía Herrera, la niña desaparecida en Río Grande en 2008.

"Le envié un mensaje a la mamá de Agustina y le advertí sobre esta mujer", reconoció María Elena Delgado en declaraciones a 24/7 Canal de Noticias y explicó: "Ella me escrachó con esta misma vidente, lo único que le deseo es suerte en la búsqueda de la verdad y justicia para su hija. Entiendo que es una mamá que está muy dolida, que no ve en estos momentos lo que esta mujer esta haciendo y que le está haciendo daño a la causa".

En cuanto a la participación de Contreras de los Santos en la investigación por la desaparición de Sofía, aseguró que "nos hostigó muchísimo, se hizo famosa con la causa de mi hija. Es una persona que tiene problemas psiquiátricos, tiene alucinaciones, no comprende la criminalidad de sus actos. lamentablemente aparece en todas las causas, no sé porque la Justicia no la detiene, entorpece las investigaciones".

Delgado se mostró preocupada porque "se mete en los lugares de los hechos, se hace la perito" y porque se trata de "una mujer con problemas psiquiátricos, no es investigadora ni tiene poderes sobrenaturales". Además la señaló porque "quiere promocionarse, que los medios le hagan notas. Estafa a la gente e involucra gente que no tiene nada que ver, culpa a cualquiera y lo terminan escrachando".

Es cierto que para la aparición de este tipo de personas como Contreras de los Santos, que se aprovechan de la desesperación de las familias de las víctimas, ocupan de los vacíos que deja la Justicia al no brindar respuestas por estos tipos de hechos graves. En el caso de Agustina, el crimen ocurrió el 2 de julio, el viernes 8 se conoció un identikit que con el correr de los días fue perdiendo credibilidad. Casi al mismo tiempo se conoció que las cámaras de la ciudad no aportaron ningún dato concreto y que no hay nada que permita identificar al autor del crimen.

La desesperación de la madre de Agustina es entendible, como también los mensajes que escribe en las redes sociales que ponen en duda el tipo de contención y asistencia que se le brinda desde la Justicia a una madre a la que le mataron a su hija de 19 años.

Durante la mañana de hoy escribió dos mensajes alarmantes, en uno le escribe directamente a la gobernadora Arabela Carreras, quien recién llegó a Cipolletti cinco días después del ataque a Agustina, a la que insta a llamarla para hablar de "mujer a mujer".

"Mi hija asesinada en su provincia ya no tiene voz, pero si una madre que no va a parar. Señora, cálculo que se considera mujer, madre no lo se, pero hay que tener ovarios para sentirse como tal", escribió Capello, que cerró con una frase alarmante: "Aguardo su llamado, nuevamente reitero, el que avisa no traiciona. ¿Usted está segura en su provincia del horror y corrupción?".

Poco tiempo después, subió otro mensaje en el mismo tono desafiante: "Entre el fiscal General (Fabricio Brogna) que me mandó a hacer terapia y la gobernadora haciéndose depilación, corren los días" y preguntó "¿soy yo la que debe hacer Justicia por mano propia?".