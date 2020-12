Preocupación en la previa de las "Fiestas Covid"

Cumbre en Casa Rosada ante la preocupación por suba de casos. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibirá a sus pares porteños, Felipe Miguel y Carlos Bianco. También estarán los tres ministros de Salud. Los contagios por Covid-19 se incrementaron más de 40% en los últimos cinco días.

El tema a tratar será definir medidas para el respeto de la DISPO por la pandemia de Covid-19. Cafiero señaló que luego habrá un encuentro con el Consejo Federal de Salud (COSEFA), que integran los ministros de Salud de todas las provincias, para examinar el grado de situación "no sólo en la zona del AMBA sino en el resto del país. Necesitamos tomar todos conciencia de que la pandemia todavía no está terminada", advirtió el ministro.

A dos semanas de las fiestas de fin de año, hay preocupación no solo en el Gobierno Nacional, sino también en el sector de Salud. Los profesionales en la trinchera combatiendo desde marzo el Covid en los hospitales, tanto públicos como privados de la Argentina.

"Esto que está pasando ahora, es uno de los tantos aumentos que podemos llegar a tener, lo que está sucediendo está muy relacionado con las últimas movilizaciones que hubo; llámalo velatorio de Maradona, manifestación de algunos equipos de fútbol; tiene que ver con mucho conglomerado, con una relajación absoluta de los cuidados, ya no es importante usar tapabocas, ni mantener distancia, parece que ya no hay pandemia en la Argentina, si uno observa el comportamiento del ciudadano. Esto nos pone en un riesgo absoluto", sostuvo el Presidente del Consejo de Administración del hospital Garrahan, Carlos Kabourian, en diálogo con la Primera Mañana por AM550.

"Así como lo ven ahora, quizás es sutil, suave no es un aumento de casos que alarme, ahora, o que haga que ´exploten los hospitales´, pero, sin dudas esto va a seguir sucediendo; y mi gran preocupación no es ahora, sino el comienzo del otoño donde la cuestión climática, el encierro de las personas, sin dudas habrá una segunda ola de contagios mucho mas importante considerando que esto ocurre en el mundo, no solo en la Argentina, y que aún no tenemos vacuna. Definitivamente estamos muy preocupados y enfocados al virus", sostuvo con firmeza Kabourian.

Asimismo, en referencia al nuevo año que comienza, el médico remarcó que: "Enero y febrero, seguramente va a ser como lo ven ahora, no creo que cambien las cosas, vamos a tener algún que otro pico pero sí, el otoño va a ser un momento que hay que mirar muy atento y de cerca porque definitivamente se viene la segunda... que nos golpea la puerta", esto es así y va a ser así".