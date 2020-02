Rugbiers más complicados y Ventura sobreseído

En la tarde de este martes, se conoció finalmente que Pablo Ventura fue sobreseído, después del pedido de su defensor y de la fiscal de la causa. Había sido el último en ser imputado.

La fiscal, Verónica Zamboni, había presentado un dictamen ante el juez de garantías David Mancinelli, el viernes.

Así lo había adelantado esta mañana en comunicación con 24/7 Canal de Noticias, José María Ventura, el padre del joven acusado como partícipe del crimen de Fernando Báez Sosa, el pasado 18 de enero en Villa Gesell,

“Mi hijo quedó libre porque se demostró que era inocente. Pablo aún está en la causa, pero la fiscal ya pidió el sobreseimiento. Para que quede limpio de culpa y cargo”, fueron sus palabras.

El pedido fue por la fiscal Verónica Zamboni para el detenido número 11 en el caso del crimen de Fernando a la salida del boliche Le Brique y por el que están detenidos 10 rugbiers de Zárate acusados de matarlo a patadas.

“Hay un saña terrible con mi pibe. Imagínate, están estos 10 implicados, la policía los detienen ven una zapatilla con sangre y un policía pregunta: ¿De quién es?, y dos dicen de `Pablito Ventura`. No sabemos porque tanta bronca hacia mi hijo”, sostuvo con bronca José María.

Cabe mencionar que los peritos al analizar la información obtenida de los teléfonos celulares secuestrados a los detenidos se encontraron con una gran cantidad de datos recopilados, los especialistas de la Policía Federal Argentina descubrieron infinidad de cargadas y memes sobre el joven Ventura. Un bullying que llevaba mucho tiempo y que termino con la falsa acusación.

Asimismo, afirmó que tuvo comunicación con el padre de uno de los implicados: “Me llamó el papá de Enzo Comelli, después de 5 días, cuando mi hijo ya no estaba detenido. Lo escuché en silencio hasta que me dijo que hablaron con los 10 chicos y ninguno lo implicó. Ahí lo paré y le dije: `escúchame no pasó una paloma mensajera y dijo Pablo Ventura, alguien lo implicó`. Acto seguido corte el llamado”.

Por último, sostuvo que un principio no iban a realizar algún tipo de actuación judicial sin embargo en familia decidieron que tomaran las medidas penales necesarias; “quedó manchado el nombre de mi hijo, el nuestro, somos gente trabajadora, una familia de bien, mi hijo deportista, esto no puede quedar así”.