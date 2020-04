Golpearon a un enfermero: "Andáte de la pensión" le dijeron

Un enfermero que trabaja en la Clínica del Sol de la ciudad de Córdoba fue atacado por un vecino por su actividad "Andáte de la pensión, nos vas a infectar a todos" le dijo su agresor.

Enrique Caucota de 46 años ya había sido amenazado por este hombre días atrás y el martes cuando regresaba de trabajar, el violento vecino lo interceptó para agredirlo. "Salí a las 22 y me dirigí a mi domicilio. Llegando a Catamarca y Alvear me ve este señor, me cruzó, se sacó el barbijo y me agredió verbalmente. Me dijo que me vaya, que iba a infectar la pensión. Estaba por responder y me dio una trompada en el rostro, me tiró contra la pared y me siguió pegando" declaró el enfermero en una entrevista brindada a la radio Cadena 3.

Caucota se abstuvo de responder a la cobarde agresión y abandonó el lugar para radicar la denuncia en la comisaría.

El Fiscal Fernando López Villagra confirmó la agresión en declaraciones a la prensa local e informó que al hombre que protagonizó el ataque, se le inició una causa penal por amenazas y lesiones leves, además de ordenar una restricción de acercamiento a la víctima.

Este tipo de bajezas contra los trabajadores de salud no son poco frecuentes y lamentablemente suceden con regularidad en todo el mundo. En la capital riojana, una médica que se contagió de coronavirus tras atender al primer paciente infectado de la provincia fue atacada días atrás por un vecino para que se vaya del vecindario incendiando su vehículo particular.

