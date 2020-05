Un obstetra dio positivo y buscan a las embarazadas que atendió

Unas 50 pacientes fueron convocadas por un centro de salud de la ciudad balnearia de Mar del Plata, luego de confirmar que un médico que las atendió en los últimos 10 días, dio positivo por COVID-19.

Las pacientes eran por lo general mujeres embarazadas que fueron atendidas por el obstetra Guillermo Cayrol, y lo que buscan desde Salud es contactarlas para someterlas a un hisopado y determinar si también contrajeron Coronavirus.

Cayrol, de 62 años, realiza la cuarentena en su domicilio de Mar Chiquita y permanece sin síntomas, en buen estado. En las últimas horas, el médico les envió un mensaje de WhatsApp a sus vecinos para contarles que se contagió pese a que cumplió todos los protocolos para evitarlo.

“Estoy un poco schokeado -confesó-. He cumplido con todas las normativas de seguridad. Llegaba a casa y me cambiaba, me bañaba, me ponía ropa nueva y salía únicamente a hacer las compras” dijo.

Además, en una entrevista radial señaló que “el virus está circulando y puede estar en cualquier lado”. Y dijo que “el contagio puede haber sido de otro contacto que no tenga nada que ver con la institución”.