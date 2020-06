El Plan de Trotta para la vuelta a clases en Agosto

El Ministerio de Educación de la Nación presentó al Consejo Federal de Educación un protocolo para volver a las aulas en todos los niveles luego de las vacaciones de invierno. El Ministro Nicolás Trotta adelantó que el regreso a clases sería con el uso obligatorio de barbijos y manteniendo una distancia no menor a 1,5 mts. entre todos los miembros de la comunidad educativa. El protocolo bautizado “aulas burbujas” descarta la celebración de actos y encuentros, además de los condicionante excluyentes de condiciones de higiene y edilicias apropiadas.

La asistencia a las aulas sería gradual e intercalada para garantizar que se respete el distanciamiento personal, los alumnos tendrían que asistir algunos días y otros no; con este formato se espera que la población constante en las instituciones se reduzca en un 50% a la habitual. En el proyecto se aclara que si se detecta un caso positivo en una escuela, esta deberá cerrarse inmediatamente y se activarán los protocolos de aislamiento correspondientes.

Trotta explicó que este proyecto no incluye a la CABA, ni las provincias de Buenos Aires y Chaco, en donde aún hay gran circulación del virus y recalcó que el regreso a las aulas estaría siempre condicionado a este detalle.

El Ministerio de Educación informó que el protocolo fue elaborado por un consejo conformado por sindicatos docentes, representantes del Ministerio de Salud, ministros de Educación de las provincias, representantes de universidades, Unicef, Unesco, Senaf, federaciones estudiantiles, especialistas en epidemiología e infectología, más la colaboración de expertos de diferentes disciplinas inherentes al caso como por ejemplo, arquitectos especializados en infraestructura escolar.

Ahora resta que el Concejo Federal de Educación debata el proyecto, aunque se espera que la resolución no tome mucho tiempo, ya que la enorme mayoría de sus miembros formaron parte en la elaboración del mismo.

Por otra parte, desde el gremio nacional docente prefirieron no adelantarse a sacar conclusiones. Marcelo Guagliardo, Secretario General de ATEN y Secretario Administrativo de CTERA, informó a este medio que están al tanto del proyecto de protocolo pero aclaró que no se trata de una decisión unilateral del Ministerio que conduce Nicolás Trotta; más allá de la participación ampliada de sectores estrechamente ligados al tema educativo, existen normas orgánicas que deben ser respetadas. El acompañamiento del sector sindical está supeditado al debate paritario entre la CTERA y el Ministerio de Educación. "Si, estamos al tanto del proyecto. Pero no entiendo por qué se lo anunció tan tempranamente. Me comuniqué con Sonia Alesso (Secretaria General de CTERA) y a ella tampoco le informaron nada desde el Ministerio. No podemos adelantarnos a dar una posición porque hay pasos previos que estamos obligados a respetar", explicó Explicó Guagliardo.

