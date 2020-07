Qué dice el argentino que se trata con la “Vacuna de Oxford”

“Estoy siendo controlado las 24 horas y esto será así por un año” indicó Pablo Andrés Berra, el argentino que reside en Johanesburgo desde hace 12 años y forma parte de los 1077 voluntarios que ingresaron en la fase de experimentación clínica con la denominada “Vacuna de Oxford”. “El laboratorio me dijo que no presenta efectos secundarios”, agregó. Además, señaló que uno de los requisitos para ser incluido en la experimentación “es no tener coronavirus ni haber tenido ninguna otra enfermedad como la hepatitis, etc.”.

Con una evidente tonada santiagueña (adonde se crió, ya que nació en Lomas de Zamora), Berra se sumó a la investigación de Oxford a través de la universidad sudafricana de Witts y realizó declaraciones a diferentes medios de comunicación del país.

Indicó que a partir de la inoculación de la vacuna deberá también someterse cada semana a la extracción y análisis de sangre, además de todos los controles sobre cómo su organismo está reaccionando a la inyección.

La participación de los 1077 voluntarios es absolutamente gratuita, sostuvo Berra, al tiempo que confesó que tomó la decisión de postularse por la cantidad de casos de contagios no sólo en Sudáfrica sino también en sus parientes y allegados en la Argentina.

Este martes, la revista científica The Lancet (una de las más renombradas en el mundo) confirmó que la vacuna experimental es segura y genera inmunidad, en el marco de las primeras dos fases de investigación. Los resultados revelaron que una dosis única de esta vacuna aumentó en cuatro veces los anticuerpos contra el coronavirus, en casi la totalidad de los pacientes inoculados.

“Recién para marzo del año que viene” podrá estar disponible la vacuna, indicó Berra en sus declaraciones sobre la opinión que recibió de los especialistas en el laboratorio sudafricano donde se lleva a cabo también esta investigación.