Duhalde habló de golpes de Estado y revolvió el avispero

El expresidente Eduardo Duhalde, a poco de haberse reunido con el presidente Alberto Fernández, afirmó anoche en un programa televisivo que "es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones" legislativas en el país e incluso sugirió la posibilidad de una ruptura del orden constitucional.



"Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones. ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares", afirmó Duhalde anoche en declaraciones al programa "Animales sueltos" del canal América TV.



En esa línea, el también exgobernador bonaerense afirmó que "sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia, sabemos que en Chile quedan como factor de poder los carabineros, como antes, y el ejército", y reafirmó que "no va a haber elecciones" en la Argentina.



De inmediato, los dichos de Duhalde comenzaron a generar repudio de dirigentes de las distintas fuerzas políticas en las redes sociales.



Desde el oficialismo, el legislador porteño Leandro Santoro dijo que Duhalde "perdió los frenos" y dijo "una cosa gravísima" pero, sin embargo, consideró que no cree que "haya maldad" en sus declaraciones sino que son reflejo de "una falta de equilibrio personal”.



Desde la oposición, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky consideró "muy graves" los dichos de Duhalde y agregó: "Sobre todo porque los dice un expresidente. En la Argentina no hay lugar para golpes de Estado. Si a algún iluminado antidemocrático se le ocurriera intentarlo, ahí estaremos defendiendo la democracia,las instituciones y la celebración de elecciones".



Para la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, Duhalde "derrapó mal" y sostuvo en su cuenta de Twitter: "El Frente de todos llegó para hacerse cargo de poner de pie a la Argentina. Eso de a poco lo vamos a lograr, cuando pase todo esto hay luz!".



El titular de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, calificó de "irresponsable, grave y repudiable lo dicho por el expresidente Duhalde", y afirmó que "entre todos los argentinos debemos estar unidos en la no violencia y defender el imperio de la Constitución Nacional, garantizar la República y la democracia".