Fuertes declaraciones de Caamaño sobre la causa: "acto terrorista"

La ex interventora del AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Cristina Caamaño, exhibió críticas contra el enfoque de la causa que investiga el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. La ex fiscal señaló que el hecho debe ser analizado como un "acto terrorista" en vez de un homicidio en grado de tentativa. En esa línea, esgrimió: "Desde el primer momento, la investigación estuvo mal encarada. No se trata de loquitos sueltos, sino de una banda terrorista y había que tratarlo como un acto terrorista. La causa no puede estar caratulada como un homicidio en grado de tentativa".

En esas declaraciones, Caamaño retrucó lo que manifestó Macri acerca de que los implicados en la causa son unos "loquitos sueltos". Posteriormente, repudió que los sospechosos fueron detenidos de a uno e interpretó que, de esa forma, les dieron la posibilidad de tener tiempo para que se deshagan de todas las pruebas posibles.

La ex funcionaria de la AFI ahondó en sus argumentos sobre la causa atendida por los jueces María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo y dijo: "Me da la sensación que, por lo menos al inicio, se empezó con muy pocas ganas de investigar. Si lo hubieran tratado como un acto terrorista, que es en realidad lo que fue. Tenían la posibilidad de detenerlos, mirar las cuentas, los teléfonos".

Para Caamaño, la banda de los copitos es terrorista y puntualizó en quiénes son los que financian a ellos. "Todos los caminos parecen conducir al mismo lugar", opinó.