Qué respondió Lali Espósito cuando le preguntaron si está dispuesta a casarse con Pedro Rosemblat

Hace más de un año y medio que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se encuentran en una relación estable, por lo que poco a poco se intenta averiguar cuáles son los planes de esta relación que sigue en crecimiento. Pensando en lo que puede ser el próximo paso le preguntaron a la cantante por la posibilidad de pasar por el altar.

Mientras se encuentra en uno de los puntos más altos de su carrera, ya que viene de agotar tres estadios con su show, en el ámbito amoroso también se muestra en sintonía. Es que la felicidad plena en el amor le llegó hace ya varios meses, debido a que oficializó su romance con Pedro Rosemblat en febrero del 2024.

Desde el anuncio a la actualidad la pareja se mostró sólida, con él acompañándola desde el público durante sus shows o en distintos momentos que suelen compartir en sus redes sociales. En este sentido, comenzaron a surgir rumores de que podrían dar un paso más en su relación.

Para no mediar con éstos, le preguntaron directamente a la cantante por esta posibilidad: “¿Piensan en casarse con Pedro Rosemblat?”. Un tanto incómoda por la situación en la que quedó, Lali Espósito respondió con sinceridad: “Qué básico que estás. ¡No! No hablamos nosotros de casamiento”.

De este modo, remarcó que la relación transita por otro periodo, que es el de asentar la convivencia, por lo que no se apuran a la hora de decidir cómo seguirán: “Convivimos hace casi un año y es genial. Tenemos una rutina y está buenísima. La disfrutamos”.

Por su parte, hace algunos meses, Pedro Rosemblat había hablado de esta posibilidad de casarse y se mostró en la misma sintonía que ella: “No, no está planeado y no la veo ni a Mariana ni a Lali con un vestido blanco. Fiestas vamos a hacer pero no de casamiento”.

Sin embargo, esto no detiene todo lo que siente por Lali: "Creo que hay algo que me conmueve mucho que es una forma que tiene ella de vivir la vida, muy vinculada con el placer, con el disfrute, con la felicidad, que a mí me cuesta un poco más y que estoy seguro que es por ahí".