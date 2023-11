Alberto Fernández: "El 'títere' es el único que termina enfrentado a Cristina"

Después del silencio atroz que tuvo Alberto Fernández durante la campaña, el presidente volvió a contactarse con los medios para hablar sobre el resultado del balotaje y la transición con Javier Milei. En este sentido, durante una entrevista con el periodista Oscar González Oro, también se refirió al desarrollo de su gestión y puntualizó sobre la conflictiva relación que tenía con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Todos los presidentes -y personas en cargos públicos en general- terminan con un apodo que se convierte en meme y se expanden por las redes de acuerdo a la coyuntura. En el caso Fernández, fue "Albertítere", por la figura de "manejable" por la persona que lo ungió como candidato. "Por un lado me piden que sea obediente y por otro lado que tenga la lapicera”, comentó Alberto sobre su relación conflictiva con CFK.

En esta línea, acotó sobre esa proyección sobre él con la que termina su gestión: "Decían que yo era un títere y resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina”. El presidente desmintió que no "escuchara" a la ex presidenta y sentenció que el conflicto surgía porque "no obedecía".