Protocolo anti-piquetes de Bullrich: organizaciones ratifican la movilización

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el 'protocolo anti-piquetes' debido a posibles protestas por el ajuste del Gobierno de Javier Milei. Las reacciones, especialmente de la izquierda y organizaciones sociales, comenzaron inmediatamente después del anuncio.

“El 20 de diciembre ratificamos la movilización. Mañana se va a resolver de dónde a dónde. Va a ser la primera, o no sé si no va a haber otra antes. La gente está aterrorizada por el plan de Caputo”, aseguró el referente piquetero (UP), Eduardo Belliboni, en diálogo con medios de comunicación, casi en simultáneo con el anuncio de Bullrich. "Es un plan de guerra contra los trabajadores", agregó el sindicalista.

“Mañana lo van a ratificar más de 50 organizaciones, sabíamos que venía este discurso. Vamos a Casa de Gobierno probablemente, vamos a reclamar a Plaza de Mayo. No van a tener éxito”, advirtió Belliboni.