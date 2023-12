Alberto Fernández apuntó contra el INDEC por las cifras de pobreza

El aún presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio sorprendentes declaraciones en el fin de su mandato, en las que afirmó que la pobreza está mal medida: “Si hubiera 40%, la Argentina estaría estallada”, calculó. En la misma entrevista, afirmó que participará en el traspaso de mando con Javier Milei.

A una semana de dejar su cargo, Fernández cuestionó la medición de pobreza que realiza el INDEC y volvió a diferenciarse de “la forma de hacer política” de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Asimismo, zanjó diferencias también con Axel Kicillof, gobernador reelecto de Buenos Aires: “No tengo la impresión de que nos represente a todos”.

Alberto Fernández dio una serie de entrevistas esta última semana con el objetivo de dejar asentada la visión de su propia gestión que termina el próximo domingo. En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el presidente de la Nación sorprendió al relativizar las mediciones oficiales que el INDEC realiza para medir los índices de pobreza e indigencia: “Si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada. Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado", declaró.

Sobre la metodología, el mandatario dijo que “hay algo” que no le “cierra” y es “cómo la pobreza finalmente se mide a través de la Encuesta Permanente de Hogares”. En esa línea, Fernández dijo lo siguiente: “Lo que yo me temo es que la gente, como pasa en las encuestas políticas, no diga toda la verdad, porque si le preguntás a una persona que tiene una familia qué ingresos tiene y te dice 'tengo un plan', de ahí en más empieza a mentir porque tiene miedo de que se lo quiten. Si además del plan tiene una changa, la niega, si además del plan, tiene un trabajo en negro, lo niega, si su mujer cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar, la niega. Entonces el cálculo comienza a ser muy impreciso", esgrimió.

Según el INDEC, en el primer semestre de 2023 la pobreza llegó a un preocupante 40,1%, con un 38,7% en el primer trimestre y un 41,5% en el segundo. En tanto, la indigencia subió de un 8,8% al 9,3%.

Sus diferencias con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof

El presidente saliente volvió a plantear sus diferencias con su vicepresidenta, quien lo eligió para el armado de 2019: "Cristina tiene una mirada distinta a la mía y a mí eso no me interesa, y me parece válido y legítimo. Creo que en algunas cosas pudo haber tenido razón y en otras cosas no, qué sé yo. Creo que, además, tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política, pero yo la respeto, es una mujer que ha sido dos veces presidenta, una vez vicepresidenta", describió.

Por otro lado, Fernández también se distanció de la posibilidad que el gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sea un potencial líder de la nueva generación del peronismo: “Axel administró bien, y además fue muy honrado, muy honesto en la forma de trabajar, muy transparente. A mi juicio es un hombre criterioso, más allá de que no comparto algunas miradas que tiene sobre la economía, el rol que le va a tocar a él no lo se, depende de él", remarcó.

Además, señaló que no tiene la impresión de que Kicillof “representa a todos” en el peronismo, excusándose de decirlo “con todo respeto”, y postuló a otros dentro del partido, más afines a su visión: “Hay otros sujetos políticos dentro del peronismo, Victoria Tolosa Paz, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, "Coqui" Capitanich, tienen un futuro impresionante por delante, ¿por qué encerrarnos a pensar en los nombres que circulan desde el año 2003, no?", concluyó.