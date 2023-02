Abuelas y Madres de Plaza de Mayo cruzaron a La Cámpora

Desde La Cámpora y sectores que responden a Cristina Kirchner llamaron a marchar para denunciar una proscripción atizada desde los tribunales contra la vicepresidenta. En las últimas horas, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, mostraron su desacuerdo por esta convocatoria y pidieron centrarse en las banderas históricas del movimiento de derechos humanos por la memoria, verdad y justicia.

El 27 de diciembre pasado, Cristina Fernández habló desde Avellaneda y resignificó el 24 de marzo de este año por los 40 años de democracia ininterrumpidos: "será una fecha muy importante para que movilicemos a toda la Argentina a partir de una consigna: Argentina y democracia sin mafias". En los últimos días, se incrementaron las expectativas por las movilizaciones del mes de marzo: además del Día de la Memoria, el 6 de marzo se conocerá la condena a la vicepresidenta. Por esto mismo, en las agrupaciones kirchneristas se rumoreaba llevar la consigna de "no a la proscripción" para esta fecha.

En una entrevista con FM La Patriada, Estela de Carlotto aclaró que la temática podría abordarse en el documento que leerán los organismos de DDHH, pero que no hay mezclar las consignas de la marcha: "el 24 es la recordación de un golpe de Estado, la desaparición de 30.000 personas y alrededor de 500 bebés –nacidos en cautiverio o nacidos antes". Además, sugirió que la movilización por la persecución judicial contra CFK se aborde el día previo o posterior a dicha fecha.

Asimismo, Nora Cortiñas (fundadora y miembro de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) salió a respaldar los cuestionamientos que hizo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo: "No puede ni La Cámpora ni ningún organismo o partido político llevarlo adelante ese día, cuando estamos pagando todavía las consecuencias del terrorismo de Estado". En esta línea, dijo que estaba a favor de la causa, pero no de la iniciativa de salir ese día con ese lema: "Los que estamos en contra de la persecución a Cristina, al menos yo, que lo hicimos público el repudio, se puede hacer cualquier otro día que no sea el 24 de marzo".

Por otro lado, el secretario de Derechos Humanos de La Nación, Horacio Pietragalla Corti, afirmó que “a Cristina nunca se le ocurriría hacer un acto partidario el 24 de marzo” y apuntó contra los medios de comunicación por querer “inventar” un conflicto entre los organismos con los organismos de Derechos Humanos. "Me molesta porque hay una relación afectiva entre esta organización y los organismos de derechos humanos", aseguró el funcionario que también es militante de La Cámpora y una de las personas que recuperó su identidad gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo. Hace instantes, a través de las redes sociales de la asociación compartió una imagen junto a dirigentes del gobiernos con la descripción: "Como en cada 24 de marzo, unidos por más Memoria, Verdad y Justicia ¡Todos y todas a la Plaza!".