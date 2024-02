Comienza este martes largo tratamiento de la Ley Bases

La Cámara de Diputados retomará a las 14 la sesión especial para continuar con el debate en particular de la ley de "Bases", aprobada en general el viernes pasado, pero aún persisten las diferencias entre el oficialismo y bloques dialoguistas sobre facultades delegadas, deuda externa, Fondo de Garantía de Sustentabilidad y privatizaciones de empresas públicas.



En las últimas horas, los legisladores -incluso de la oposición dialoguista- anticiparon que si bien "el martes comenzará el tratamiento" del proyecto, el trámite "va a ser largo" y "puede extenderse tranquilamente al miércoles y al jueves también", ya que se tratará de un extenso debate que demandaría otras tres jornadas de discusión, como las que se necesitaron para sancionar el dictamen en general.



La Cámara de Diputados aprobó el viernes en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta este martes a las 14 para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.



De acuerdo con las fuentes, la intención de algunos diputados es iniciar la sesión mañana a las 14 -presidida por Martín Menem-, pasar a otro cuatro intermedio a la medianoche y retomar el miércoles para repetir esa estrategia, aunque no descartan seguir otro día más si no agotan las instancias de acuerdos.



Los bloques dialoguistas esperaban respuesta a sus pedidos de reformulación un conjunto de artículos, y no descartaban que pueda haber nuevos contactos para buscar un consenso entre la Libertad Avanza, la UCR, Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.