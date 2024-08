Alberto Fernández: "Estoy sufriendo un linchamiento mediático"

El expresidente Alberto Fernández fue imputado por el fiscal federal Ramiro González, en la causa que comenzó con la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género.

El ex mandatario estaba acusado por lesiones leves en repetidas ocasiones, aunque tras la declaración de la exprimera dama y el escrito que presentó este martes, se estableció la totalidad de los delitos por los que fue acusado Fernández: lesiones leves y graves doblemente calificadas por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad. También, fue imputado por amenazas coactivas.

El fiscal González también citó a declaración testimonial a María Cantero, por ese entonces secretaria del expresidente: desde su celular peritado en la causa por los Seguros, fue que el juez Julián Ercolini encontró las imágenes que Yañez le había enviado mostrándole las distintas heridas producto de la violencia ejercida por Fernández.

Además, entre los testigos citados por la fiscalía se encuentra la periodista Alicia Barrios, mencionada por Yáñez como una de las personas al tanto de las agresiones que venía sufriendo. Sofía Pacchi, integrante del staff de Fabiola y partícipes en la fiesta en Olivos durante la estricta cuarentena, también fue citada a prestar declaración.

Entre los citados también está el doctor Federico Saavedra, a quien Alberto Fernández llevó como titular de la Unidad Médica que cuidaba la salud de la familia presidencial, incluyendo a Fabiola y a su hijo Francisco: la exprimera dama manifestó que el médico la vio con el ojo morado y le recetó globulitos de árnica, un medicamento homeopático.

Al margen de que muchas personas reportan beneficios del uso de glóbulos de árnica, la eficacia de los remedios homeopáticos es un tema de debate científico ya que se basan en principios que no siempre se alinean con la medicina convencional, y la evidencia científica sobre su efectividad es limitada.

Horas después, Alberto Fernández formalizó su renuncia a la presidencia del PJ

Fernández hizo circular un escrito en el que considera que tiene "el deber y la necesidad" de renunciar a la presidencia del Partido Justicialista "con el único propósito de no involucrar al partido" en hechos que asegura se le endilgan "falsamente".

"Deseo que ninguna esquirla del linchamiento mediático al que estoy siendo sometido pueda lastimar a este partido en el que militan hombres y mujeres que tanto hicimos por la igualdad de géneros y respeto a las diversidades", dijo incluso.

La renuncia continúa con la negación de cuajo de la denuncia de su ex pareja y de la acusación que se conoció este miércoles: "Los hechos que se me imputan son falsos. Aún aguardo que la Justicia actúe como tal, deje de lanzar irregularmente datos a través de los medios de comunicación y me permita ejercer el derecho legítimo a la defensa", agregó.

"Con mi alma lastimada por tanto escarnio y siendo víctima de una cruel operación que también lastima a mis hijos, saludo a cada compañero y compañera con mi compromiso de siempre", concluyó.