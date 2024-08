La explosiva declaración de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández

Fabiola Yáñez este martes declaró durante cuatro horas por zoom desde Madrid ante el fiscal federal Ramiro González en la causa por violencia de género contra el ex presidente y ex esposo Alberto Fernández.

La declaración de la ex primera dama ocurrió mientras Fernández se encuentra recluido en su departamento de Puerto Madero desde que se conocieron las imágenes de los golpes de Yáñez y los videos con Tamara Pettinato en el despacho de la Residencia de Olivos.

Al comenzar con su testimonio, Yáñez habló que se sometió a los “maltratos de Fernández desde el 2016 hasta el 2023”. Además, denunció “violencia reproductiva”, “golpes constantes” y apuntó contra la ex ministra de las Mujeres durante la presidencia del ex mandatorio por no protegerla.

Además, habló nuevamente de tres episodios de violencia física y confirmó todo lo que había denunciado en el escrito que presentó el lunes en el consulado, donde aseguró que el ex presidente en 2016 la incitó a abortar y habló de maltrato, hostigamiento y "cachetazos diarios".

Por su parte, el juez Julián Ercolini rechazó que la defensa de Fernández esté presente en la audiencia a pesar de que su abogada Silvina Carreira, la abogada del ex presidente pidió apelar, pero la audiencia ya había empezado.

Qué dijo la abogada de la defensa de Alberto Fernández

Luego de la declaración, Silvina Carreira dijo que para ella la declaración de Fabiola Yánez “no es válida”, ya que "considero que no está bien revictimizar a la víctima", pero “si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad no la revictimiza tanto la situación, entonces por qué no permite las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde”, se preguntó.

Con respecto a la declaración de Fernández, la abogada explicó que "cuando se lo solicite, Alberto va a venir a declarar. Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denuncia y la otra a defenderse”.