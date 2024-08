Descuentan días a trabajadores de Aerolíneas Argentinas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia que se le descontó las horas no trabajadas en paro a empleados de Aerolíneas Argentinas, el lunes y jueves de la semana pasada. “El que no trabaja no cobra, vamos a ver si siguen haciendo paros ahora que ya no van a cobrar”.

La medida afecta a más de 200 empleados ligados al sindicato de pilotos. El vocero agregó “Intercargo descontó las horas a 212 empleados de la asociación del personal aeronáutico y a 13 de la unión de personal y profesional de empresas aerocomerciales”.

Sobre el monto, comunicó que “asciende a 22 millones de pesos y se suman a los 160 millones de pesos que se les han descontado en febrero al gremio A.P.A. Recordemos que estos sindicatos son los mismos que festejaron el cierre del aeropuerto de El Palomar, defendieron el déficit de Aerolíneas que pagamos entre todos y abrazaron a personajes cómplices de la destrucción del sistema aerocomercial como fue la fórmula Fernández-Fernández”. Por último, declaró desafiante “la Argentina patotera se terminó, el que las hace las paga y el que no trabaja no cobra”.