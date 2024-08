"Si vos contás, yo me pego un tiro": la amenaza que le habría hecho Alberto Fernández a Fabiola

En una impactante revelación realizada en el programa radial Alguien tiene que decirlo, conducido por Eduardo Feinmann en Radio Mitre, la periodista Sandra Borghi expuso presuntas amenazas y episodios de violencia ejercidos por el expresidente argentino Alberto Fernández hacia su pareja, Fabiola Yañez. Borghi relató que Fernández amenazaba a Yañez diciendo: "Si vos denunciás, si vos contás, yo me voy a pegar un tiro y me voy a matar".

"Hubo golpes a mano abierta que no dejaron marca. Perdón, me parece horrible hablar así, pero así como se los cuento", comenzó Borghi, describiendo la situación de violencia en la residencia presidencial de Olivos. Según la periodista, estos episodios ocurrían en el contexto de discusiones en las que Yañez expresaba su deseo de separarse. "Él le respondía: ‘No empieces con esto, ya te dije que no es momento’. Ahí empieza a crecer la discusión y siempre termina del mismo modo", detalló.

Borghi continuó narrando una secuencia de hechos que habrían ocurrido a las 4 de la mañana, cuando Yañez, tras una discusión, decidió irse a la casa de huéspedes con su hijo. "Su entorno tenía que manejar la logística de todo esto. ¿Quién era su entorno? Lo tendrá que investigar la justicia. Pero entorno había", añadió la periodista.

En el programa periodístico, Borghi mencionó que una alta fuente judicial le habló sobre la posibilidad de que el caso derivara en acusaciones de trata de personas o privación ilegítima de la libertad. "Ella habló de terrorismo psicológico porque él la llamaba... Le decía: ‘Si vos denunciás, si vos contás, yo me voy a pegar un tiro y me voy a matar’, por eso ella guarda tanto tiempo todo esto", explicó Borghi sobre el prolongado silencio de Yañez.

Finalmente, Borghi compartió un diálogo entre Yañez y el juez Ercolini, quien descubrió mensajes en el celular del asistente de la ex primera dama. "Ella le contesta: ‘No voy a contar por ahora nada’. No le dice: ‘No voy a declarar o no es verdad eso que está en ese teléfono’. Ella dice: ‘No puedo por ahora contar absolutamente nada, cuando me sienta fuerte lo voy a hacer’", concluyó la periodista.