Qué dice la denuncia de Fabiola contra Alberto Fernández por violencia de género

Alberto Fernández publicó un breve comunicado en el que negó la denuncia que Fabiola Yáñez, su ex esposa y primera dama, hizo en su contra enunciando distintos hechos de "violencia física y mental" sufridos por parte del ex mandatario. En sus redes, Fernández publicó dos párrafos que dicen que se enteró por los medios de comunicación la denuncia en su contra: "Quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa", comenzó.

Luego alegó que "por la integridad" de sus hijos, suya y "de la propia Fabiola", no hará declaraciones mediáticas: "Aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió", desafió. Mientras avanza la investigación a cargo del juez Julián Ercolini, la Justicia le prohibió salir del país a Alberto Fernández.

Qué dice la denuncia de Fabiola contra Alberto

Esta tarde, trascendió públicamente la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, en la que dijo que actualmente sufre acoso diario y "terrorismo psicológico" por parte del ex presidente. En la declaración vía Zoom que hizo este mediodía ante el juez Ercolini, la ex primera dama detalló los hechos de violencia sucedidos cuando vivían en la Quinta de Olivos.

En el acta del Juzgado Criminal y Correccional Federal II, quedó registrado que Yañez "manifestó estar padeciendo lo que definió como 'terrorismo psicológico' por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria. Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente".

"Asimismo, expresó que la custodia policial que se le había asignado era una 'persona de confianza' de la custodia del denunciado y solicitó al juzgado que se dispongan medidas de protección en su favor que incluyan la prohibición de acercamiento de su presunto agresor tanto personal como por medios electrónicos", agrega el documento que publicó Clarín.

El acta judicial indica que "los graves hechos denunciados" por Yañez se suman "al contacto amenazante que ha expresado que ocurrió actualmente, brindan un escenario de riesgo que debe ser mitigado por medio de los mecanismos que la norma procesal brinda".

De esta manera, el juez Ercolini determinó que "existe mérito suficiente" para proceder al "dictado de medidas cautelares urgentes que resguarden a la persona víctima de sucesos delictivos en contexto de violencia de género". Y en esa línea ordenó una restricción de acercamiento perimetral contra el expresidente.

"Imponer a Alberto Ángel Fernández, la prohibición de acercamiento a una distancia inferior a los quinientos (500) metros de la denunciante, Fabiola Yánez y de su domicilio sito en la ciudad de Madrid, del Reino de España, o en cualquier otro lugar en el que se encuentre la nombrada, desempeñe actividades laborales, educativas, recreativas o de asidua concurrencia, y de contacto absoluto con aquélla a través de cualquier vía; medida que rige desde la fecha y hasta tanto dure la tramitación de la presente causa y/o se disponga lo contrario", se estableció en el acta.

Además, Ercolini dispuso que la prohibición de acercamiento por parte de Fernández implica "la suspensión de todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada" con su ex pareja y madre de su hijo Francisco.

El magistrado también prohibió la salida del país del ex mandatario e imponer que "cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Yáñez, tanto en el espacio analógico como en el digital". El juez dispuso librar oficio al Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich para que arbitre “los medios necesarios para reforzar la custodia dispuesta” para Yañez y comunique "toda la información que posea respecto de cómo se encuentra desempeñando dicha función actualmente”.

Ercolini también advirtió al ex presidente acerca de las consecuencias judiciales de cualquier maniobra que configure un incumplimiento de las medidas dispuestas para resguardar a Yáñez.



La decisión del juez Ercolini tras la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández

Con información de Clarín.-