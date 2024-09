La impactante foto de la Virgen en medio de los incendios en Córdoba

Los incendios en Córdoba continúan creciendo y la gente sigue preocupada. En las últimas horas, se viralizó una impactante imagen de una santuario en el departamento de Punilla.

Una foto muestra cómo una estatua de la Virgen María quedó intacta entre las llamas. La escena fue capturada por el fotógrafo Ariel Luna. “Creo que no es casual haber sacado esa foto en medio de todo este desastre", dijo en diálogo con un medio cordobés.

Al referirse al estado de la virgen, precisó: "No tenía ni una marca, no estaba chamuscada, nada. Me dijeron que no se quemó porque es de yeso, pero es increíble. Era una marea de fuego que en 10 segundos consumió todo”. Y añadió “mientras sacaba las fotos, los palos seguían cayendo. Mi compañero me dijo que saliera porque me iba a quemar, así que tiré un par más y me fui”.

El lugar, totalmente en llamas, fue testigo de la imagen de la Virgen intacta.

Por último, comentó “Me enteré que hay gente que le reza a la imagen y que creen que se trata de un milagro”, opinó el autor de la imagen.